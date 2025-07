Andorra Telecom se suma al segon Fòrum Andbus Solidari

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom s’adhereix com a col·laborador a la segona edició del Fòrum Andbus Solidari, una iniciativa que vol posar en valor la tasca de les ONG del país i promoure la col·laboració entre el sector privat i el tercer sector.

Organitzat per Andbus, amb el suport d’Andtropia, Grup Bomosa i SiséGrau Blended Media, el fòrum se celebrarà el pròxim 25 de setembre, a la sala d’actes d’Andbank, i té com a objectius principals donar visibilitat als projectes de les ONG andorranes, aconseguir finançament, generar aliances estratègiques i fomentar l’impacte social a través de la col·laboració. En aquesta edició, 12 entitats solidàries d’Andorra presentaran els seus projectes, que aborden temàtiques com ara el suport a famílies vulnerables, la salut mental, la inclusió social i la cooperació internacional.

El suport es concreta en una aportació de 2.000 euros



Andorra Telecom, amb la voluntat de reforçar el seu compromís social, ha decidit implicar-se en aquesta edició com a empresa col·laboradora. El suport es concretarà en una aportació directa, de 2.000 euros a un dels projectes presentats al fòrum. Seran els mateixos treballadors d’Andorra Telecom els que escolliran el projecte destinatari de l’ajuda, mitjançant un procés de votació interna, un cop es coneguin les iniciatives candidates.

Aquesta participació forma part de l’estratègia de responsabilitat social corporativa de la companyia, que vol fomentar la implicació activa del seu equip en accions solidàries i col·laborar en la transformació social des del territori.