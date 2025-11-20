Activitat benèfica
Autea rep 5.800 euros de les marxes per la salut
L'associació ajuda a joves i adults amb autisme que pateixen situacions d'aïllament social i problemes de salut mental
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, han entregat aquest dijous un xec de 5.800 euros a l’associació Autea, Associació del trastorn de l'espectre autista. La recaptació prové de les inscripcions a les marxes populars ‘Mou-te per la teva salut’, celebrades simultàniament el 18 d’octubre a les set parròquies.
Els fons es destinaran íntegrament al projecte ‘Reconnecta’, que dóna suport a joves i adults amb trastorn de l’espectre de l’autisme que viuen situacions d’aïllament social i pateixen sovint problemes de salut mental. A l’acte també hi han assistit consellers d’esports de diferents comuns.
Les marxes formen part de la 5a Campanya nacional de promoció de l’activitat física, impulsada pels ministeris de salut i esports amb la col·laboració dels comuns i entitats privades. Paral·lelament, la campanya inclou reptes de moviment a través de l’aplicació Fittoken Move, que enguany ha superat els 120 milions de passes, mobilitzant 700 persones diàriament.
Durant l’acte també s’ha reconegut una participant de 83 anys, que l’any passat va assolir un milió de passes a l’aplicació i que ara es proposa arribar als 100 milions.
