SENTÈNCIA AL RECURS DEL 'CAS BUIQUES'
Desestimada la sol·licitud d’un dels condemnats, que demanava dormir a casa
El Superior va desestimar ahir el recurs d’apel·lació presentat per un dels dos germans extorsionadors condemnats pel cas Buiques contra la decisió que li denegava poder pernoctar al domicili en el marc del règim de semillibertat. La sala va confirmar íntegrament la resolució recorreguda i va mantenir les condicions actuals de compliment de la pena.
Amb aquesta resolució, el Tribunal Superior va avalar el criteri adoptat prèviament pels òrgans de vigilància penitenciària, que havien considerat que encara no es donaven les circumstàncies per flexibilitzar el règim. L’intern podia continuar gaudint de sortides autoritzades durant el dia, però havia de seguir tornant al centre penitenciari per passar-hi la nit.
L’advocat diu que el seu client ha mostrat bona conducta
En el recurs, la defensa havia sol·licitat ampliar la semillibertat amb la possibilitat de dormir a casa sota control, argumentant que el seu client havia mostrat bona conducta, que havia complert una part rellevant de la condemna i que la mesura afavoria la reinserció.
Entre els arguments exposats, també va destacar que la filla menor de l’acusat patia problemes psicològics arran de la situació del pare a la presó, i que la pernocta al domicili contribuiria a estabilitzar el nucli familiar i a reduir l’impacte emocional sobre la menor. Tot i aquestes al·legacions, el tribunal va considerar que els elements aportats no eren suficients per modificar el règim penitenciari en aquest moment del compliment de la pena.
El Constitucional havia desestimat recursos anteriors
No era el primer intent dels condemnats pel cas de flexibilitzar les condicions de reclusió. En mesos anteriors, altres peticions –com ara l’arrest domiciliari o ampliacions de la semillibertat– ja havien estat rebutjades pels tribunals. Fins i tot el Constitucional havia desestimat recursos relacionats amb la situació penitenciària dels germans.
En una de les compareixences judicials durant l’execució de la condemna, un dels germans va assegurar que havia “entès la lliçó” i va manifestar la voluntat de reintegrar-se plenament a la societat. Amb la decisió del Superior, es tanca una nova via d’apel·lació en l’àmbit penitenciari i es consolida la línia restrictiva mantinguda en el cas.