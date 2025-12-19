TRIBUNALS

El Superior denega la semillibertat als condemnats pel ‘cas Buiques’

La defensa al·legava bona conducta i demanava poder passar les festes amb la família

Sala Magna de la seu de la Justícia.

Sala Magna de la seu de la Justícia.

Abel Rivera
Andorra la Vella

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per la defensa d’un dels condemnats del conegut cas Buiques, confirmant així la decisió judicial que denega la concessió del règim de semillibertat amb arrest domiciliari.

Els fets es remunten a un conflicte econòmic entre els condemnats i l’exgerent de l’empresa Construccions Buiques, a qui consideraven responsable d’un deute econòmic pendent. Lluny de recórrer a les vies legals, els germans van optar per contractar un sicari perquè exercís pressions i intimidacions sobre la víctima amb l’objectiu de forçar el cobrament dels diners.

La instrucció va acreditar que aquesta actuació anava més enllà d’una simple amenaça verbal i responia a una “planificació prèvia”, fet que va portar el tribunal a qualificar els fets d’“especialment greus”. Arran d’això, la justícia va imposar una pena de quatre anys de presó a un dels germans i de quatre anys i mig a l’altre, descartant qualsevol atenuant relacionat amb un conflicte mercantil ordinari.

La defensa havia recorregut contra la decisió argumentant que la conducta del representat durant l’ingrés a presó havia estat “correcta i rehabilitadora”, i que en altres casos semblants s’havien concedit règims més beneficiosos. També havia demanat que passés el període nadalenc amb la família sota arrest domiciliari.

Tanmateix, els magistrats del Superior van considerar que “no concorren els requisits suficients per atorgar la semillibertat” i van ratificar la negativa de la instància anterior. Aquesta resolució suposa que la pena ha de seguir complint-se íntegrament segons els termes fixats inicialment per la justícia.

La decisió del Superior posa el punt final a aquesta via del recurs i referma el criteri judicial en relació amb l’execució de la condemna després de la revisió de les apel·lacions de la defensa.

La resolució incideix en la gravetat dels fets pels quals els germans van ser condemnats, considerant que el delicte pel qual compleixen pena, relacionat amb la contractació d’un tercer per pressionar i intimidar la víctima, presenta una elevada perillositat social que no justifica una flexibilització del règim penitenciari. Finalment, els magistrats van remarcar que la finalitat preventiva i retributiva de la pena continua vigent.

UN ANY I MIG CONDICIONAL PER COMPARTIR UN PORRO AL PARC

El Tribunal de Corts ha condemnat una jove a 18 mesos de presó condicional per compartir un cigarret de marihuana amb una amiga al Parc Central el juny del 2023, quan l’acusada acabava de fer 18 anys i la seva amiga en tenia 17. Els fets van ser detectats per agents de paisà, que van localitzar el cigarret consumit i van confirmar el consum conjunt. A més, la jove va estar sancionada amb dos mesos d’arrest nocturn condicional per portar una navalla que superava la mida legal, i un mes d’arrest nocturn condicional amb multes de 360 euros en concepte de responsabilitat civil per consum en lloc públic i consum compartit. La condemna queda subjecta a terminis de prova, on haurà de demostrar que compleix les condicions establertes. En cas contrari la pena podria fer-se efectiva.
