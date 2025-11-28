REPORTATGE
“He entès la lliçó”
Un dels germans condemnats pel ‘cas Buiques’ demana la semillibertat amb arrest domiciliari amb la intenció que s’estengui també al seu germà.
“Els garanteixo que no fallarem.” Amb aquesta sentència i entre llàgrimes va acabar el discurs un dels dos germans empresonats pel cas Buiques amb l’objectiu d’aconseguir la semillibertat amb arrest domiciliari, “sota el control que el tribunal estimi convenient”. Els dos germans van ser sentenciats a quatre anys i a quatre anys i mig de presó, respectivament, per contractar un sicari per extorquir l’exgerent de Construccions Buiques arran del deute que l’empresa tenia amb ells.
La defensa diu que en alters casos més greus s'ha concedit la semillibertat
El lletrat d’un dels germans va presentar un recurs d’apel·lació per intentar aconseguir un règim de semillibertat amb arrest domiciliari posant en relleu la conducta impecable del sentenciat a la Comella. “Aquest senyor no és el mateix que el que va ser condemnat. Aquest home es va equivocar, ha pagat i està pagant, està penedit.” A més, la defensa també va al·legar que aquest règim de semillibertat s’ha concedit en casos més greus i que cal humanitzar la pena i no fer pagar una segona condemna.
El Ministeri Fiscal es va mostrar en contra del recurs, demanant “un tracte ordinari per a un cas ordinari” i desestimant la doble condemna, al·legant que el procediment de reinserció ha de seguir la via natural.
El condemnat va demanar el nou règim de semillibertat per a ell i per al seu germà, “perquè aquesta darrera etapa de la pena serveixi realment per reinserir-nos, i no per mantenir una distància innecessària amb la família”. Amb la proximitat de Nadal, va demanar poder ser-hi present: “A fora, les famílies comencen a preparar els àpats, a pensar en els regals, en les nits de Cap d’Any i de Reis. A casa meva, en canvi, el que es prepara és una taula on faltarem el meu germà i jo”, destacant també la situació especial del seu germà, amb una filla que només pot veure els diumenges a través del vis-a-vis de la presó. “No els demano impunitat, els demano una segona oportunitat real. Els demano que em permetin acabar aquesta pena com un home que ja ha entès la lliçó i que vol tornar a ser marit, fill i germà.”