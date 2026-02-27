INVETIGACIÓ DEL COS D'ORDRE
Denúncia per antisemitisme al Pas
Tres turistes israelians asseguren que van ser víctimes d’un delicte d’odi en un pub, on se’ls hauria increpat, amenaçat i fet fora
Tres turistes israelians que es trobaven de vacances a Andorra han interposat una denúncia a la policia per haver patit un suposat comportament antisemita en un pub situat a la localitat del Pas de la Casa. Els viatgers van explicar, mitjançant una publicació a les xarxes socials, que el propietari del local va agafar el micròfon i va preguntar: “Aquí hi ha jueus. Algú vol degollar-los?”
El nou succés ha tornat a posar el Principat al focus de diversos mitjans de comunicació israelians i de les comunitats jueves de l’entorn andorrà, que se n’han fet ressò. Superada la successió de condemnes que va originar l’incident al Carnaval d’Encamp, on la comissió de festes de la localitat va cremar un ninot amb l’estrella de David pintada a la cara, fets pels quals els organitzadors ja es van disculpar, ara el focus s’ha traslladat a un negoci del Pas de la Casa. Segons els tres turistes israelians van ser víctimes d’amenaces antisemites.
L’incident es divideix en dos episodis. Les declaracions dels implicats que recullen diversos mitjans d’Israel apunten que els tres viatgers passaven quatre dies de vacances i esquí al Principat i van apropar-se a l’establiment durant la primera nit de l’estada a Andorra. El propietari del local va adonar-se de la nacionalitat dels turistes perquè un d’ells li havia demanat que posés una cançó israeliana. Segons van informar al Diari fonts coneixedores dels fets, els tres afectats van ser suposadament amenaçats pel propietari de l’establiment, que va anunciar per megafonia que hi havia jueus al pub i hauria cridat “Palestina lliure!” davant la resta de clients. Davant aquesta situació, a la qual asseguren que no van fer gaire cas, van sortir del local sense que es produís cap incident més.
Dos dies després, els afectats haurien tornat al local i va ser quan, en reconèixer-los, el propietari hauria proferit les suposades amenaces que han acabat traslladant a la policia. Els denunciants van assegurar que l’home va instar la clientela a increpar-los preguntant a la resta de persones del local si algú els “volia degollar” i que, posteriorment, els va ordenar que abandonessin l’establiment amenaçant-los amb un compte enrere. Segons van explicar, una quarta persona de nacionalitat israeliana, present durant l’incident i que portava dues setmanes al Pas de la Casa, va voler mediar en la situació, però l’intent no va fructificar, afegint més tensió a l’incident i provocant més comentaris del propietari, sempre segons la versió dels tres afectats. En marxar, el responsable del local hauria festejat l’expulsió dels tres turistes: “Els jueus han marxat, podem seguir celebrant”, segons les explicacions d’un amic dels afectats que va romandre a l’establiment.
El gerent del local i el punxadiscos declaren avui a les dependències policials sobre un incident que el cos de seguretat vol esclarir al més aviat possible i que considera de màxima prioritat, tal com van confirmar fonts properes al cos.
La polèmica, que va ser portada de diversos mitjans israelians en les seves versions web, també va arribar a la comunitat jueva a Barcelona, que en una piulada a X dirigida al cap de Govern, Xavier Espot, i a tot l’executiu, va assegurar que “això és incitació a l’odi i a la violència, pur antisemitisme”. A la publicació, que també recorda els fets ocorreguts al Carnaval d’Encamp, la comunitat demana “una condemna pública clara”, afegint que “el silenci també és complicitat”.
Nova polèmica
Totes les informacions i les publicacions a les xarxes recorden l’episodi del Carnaval d’Encamp, que va ser objecte de queixa per part de la comunitat jueva del Principat i que la mateixa comunitat va donar per tancat després de rebre una carta dels organitzadors admetent l’ús inadequat de l’estrella de David i assegurant que no pretenien ofendre. El col·lectiu va demanar acabar amb la polèmica suscitada, que ara es torna a encendre.
Les claus
- UNA PRIMERA AMENAÇA SENSE INDICENTS GREUS. Els tres turistes van acudir un primer cop al local d’oci i se’ls va etzibar un “Palestina lliure”. Asseguren que no van fer cas a la provocació i van marxar.
- ELS TURISTES TORNEN AL LOCAL DUES NITS DESPRÉS. Van tornar una segona nit, la que haurien succeït els fets. Afirmen que el responsable del local va dir: “Aquí hi ha jueus. Algú vol degollar-los?”
- LA POLICIA REP LA DENÚNICA I CITA ELS IMPLICATS. La policia ha donat màxima prioritat a la investigació per aclarir els fets i avui ha citat el gerent i el discjòquei del local perquè donin la seva versió.