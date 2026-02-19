CARNAVAL D'ENCAMP
La comunitat jueva accepta les disculpes d'Encamp i crida a la calma internacional
Isaac Benchluch dona per tancada la polèmica amb la carta rebuda per part de la comissió de festes
La comunitat jueva accepta les disculpes de la Comissió de Festes d’Encamp i demana donar per tancada la polèmica generada arran de la representació del Rei Carnestoltes amb una estrella de David a la cara.
El president de l’Associació Cultural Israelita d’Andorra (ACIV), Isaac Benchluch, ha explicat que l’entitat va rebre una carta de la comissió encampadana en què s’admetia que “l’ús inadequat d’un símbol, com és l’estrella de David, ha causat un enuig comprensible”, tot remarcant que en cap cas hi havia voluntat d’ofendre cap religió ni cap poble.
Benchluch ha assenyalat que aquest gest “dona per tancada la polèmica” i que, a partir d’ara, l’associació està centrant els esforços a escriure als col·lectius jueus internacionals que s’havien fet ressò del cas per fer-los arribar la carta i rebaixar la tensió generada. En paral·lel, també s’han iniciat contactes amb entitats franceses per intentar frenar el boicot a Andorra que algunes associacions van anunciar.
El president de l’ACIV ha admès que la reacció internacional és comprensible perquè “la patinada amb el ninot ha estat important”, sobretot per les “greus” imatges difoses a les xarxes socials en què es veia una figura penjada amb un símbol jueu mentre era disparada. En aquest sentit, ha apuntat que, si la intenció era fer crítica política sobre la situació a Palestina, s’hauria pogut personalitzar en la figura de Benjamin Netanyahu, fet que “hauria pogut agradar més o menys, però no hauria provocat una reacció internacional tan unànime”.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha remarcat, en declaracions posteriors al Consell Econòmic i Social, que "el Govern ja s'ha manifestat suficientment sobre aquest tema, tant per paraules del cap de Govern com pel portaveu".