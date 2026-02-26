TANCAMENT DE L'RN-20
El Pas ven el 65% del tabac del país
La Unió de Comerciants de Tabac apunta pèrdues d’entre el 70% i el 80% en les vendes
Els comerciants de tabac segueixen amb una “preocupació elevada” la situació al voltant de les afectacions que està deixant el tall a l’RN-20, especialment en el comerç al detall. Raül Calvo, president de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT), va explicar que la situació “segueix enquistada” i que les primeres dades confirmen una davallada d’entre el 70% i el 80% en la venda de tabac al Pas de la Casa, que concentra dos terços del volum de negoci del Principat.
“Els comerciants del Pas no se senten escoltats. Hi ha una sensació de menysteniment”
La darrera trobada de l’associació, ahir al matí, va ser oberta a tots aquells venedors per compartir i copsar les principals preocupacions al voltant de l’estat actual dels comerços. La setmana que ve, la UCAT es tornarà a reunir específicament amb els venedors del Pas per acordar unes demandes concretes que, principalment, reclamaran l’establiment d’ERTO i ajuts per fer front a les despeses de lloguer. Calvo va assegurar que la situació de pèrdues és semblant a la viscuda durant la pandèmia i va reclamar “més protecció dels treballadors” i una implicació “més directa” de Govern en les mesures econòmiques. Segons el president de la UCAT, els venedors de la localitat encampadana “no se senten escoltats, fins i tot hi ha una sensació de menysteniment”, i la gran majoria “fa setmanes que pateixen i encara patiran més”, afegint que “el termini de tancament de tres mesos presentat pel Govern genera certa desconfiança”.
“Amb el xec, regales benzina a uns consumidors que no gastaran al Pas”
Calvo va especificar que la davallada de les vendes es localitza principalment en aquells comerços més allunyats de les pistes i que, per la localització, no aconsegueixen aplegar els esquiadors i els turistes que segueixen confiant en el Pas de la Casa per realitzar estades més llargues. Tot i la caiguda en la facturació, la UCAT no va poder donar una estimació precisa sobre quina podria ser la xifra numèrica final de pèrdues.
“S’haurà de tornar a convèncer els compradors, que estan establint altres consums”
El president de la UCAT també va ser crític amb els xecs de 30 euros en benzina establerts pel Govern. Segons Calvo, la mesura, que va començar a funcionar dissabte, és insuficient i “els comerciants no han notat cap millora”, afegint que el val no assegura que els visitants que se’n beneficien consumeixin als comerços del Pas. Per als botiguers, el xec de 30 euros hauria d’anar lligat al consum. “Amb el xec regales benzina a uns consumidors que no gastaran al Pas”, va etzibar. Calvo, coneixedor de la situació a les benzineres, va assegurar que l’ajut “tampoc ha repercutit en les gasolineres perquè els compradors s’han distribuït per les de tot el Principat”, i va apostar per focalitzar la recàrrega de combustible a les situades al Pas per fomentar la compra a la localitat.
Els 80 comerços amb llicència per vendre tabac al Pas, que segons una estimació de la UCAT apleguen aproximadament 300 treballadors, veuen com ara el consumidor francès se’n va a realitzar les compres a destinacions com la Jonquera o Viella. En aquesta línia, Raül Calvo va fer palesa la necessitat de “pensar en accions per tornar a atraure el públic un cop es torni a obrir la carretera”. En contra de les prediccions d’altres sectors comercials, com els hotelers o els propietaris de pisos turístics, que no temen que el viatger francès pugui perdre la confiança en el Pas de la Casa com a destí vacacional, la UCAT afronta amb temor aquest mateix fet. Segons Calvo, després de l’esllavissada del Baladrà, que va tancar l’accés al Principat durant tres setmanes durant el 2019, “vam tenir un dels pitjors estius” en facturació. El president dels tabaquers va insistir que aquesta situació “s’haurà de redreçar i s’haurà de tornar a convèncer els compradors, que estan establint uns altres consums” davant rutes, ara per ara, més ràpides i que també ofereixen més seguretat davant els talls continuats de l’accés a Andorra per França des de final del 2025, amb la clausura provocada per la vaga dels agricultors i ramaders francesos i els diversos avisos de tancament per motius meteorològics.
Un dels altres punts a tenir en compte és la pujada de preus del tabac. Durant el febrer s’ha produït una nova regularització dels valors a causa de la pujada a Espanya, decretada a principi de mes, i del decret que obliga els establiments andorrans a mantenir preus, com a màxim, un 37,8% inferiors als del país veí del sud.