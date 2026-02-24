EFECTES DE L'ESLLAVISSADA A L'RN-20, A FRANÇA

El Pas concentra prop del 25% de les vendes a les botigues d’Andorra

Un 18% de totes les transaccions amb targeta, 1.994 milions, es van registrar a la vila encampadana l’any passat

Una treballadora en una botiga del Pas de la Casa sense clients.

Una treballadora en una botiga del Pas de la Casa sense clients.Fernando Galindo

Gerard del Castillo
Publicat per
Gerard del Castillo

Creat:

Actualitzat:

El 25% de les transaccions comercials que es fan a les botigues d’Andorra tenen lloc al Pas de la Casa. La dada permet dimensionar el pes real del nucli fronterer dins l’estructura comercial del país i entendre amb precisió l’abast de l’impacte provocat pel tall de l’RN-20 a l’Arieja sobre l’economia nacional.

L’any passat, totes les transaccions amb targeta a tot Andorra van assolir 1.994 milions d’euros. D’aquest total, 370 milions –el 18%– es van registrar a la parròquia d’Encamp, majoritàriament al Pas i inclou botigues, restaurants, hotels, pistes i altres serveis. Aquesta xifra correspon exclusivament als pagaments amb targeta, l’únic indicador amb dades agregades completes i verificables. El percentatge del 25%, però, també inclou l’efectiu. Com que el Pas és una de les zones amb més ús de metàl·lic, el càlcul es fa partint de les transaccions amb targeta i aplicant-hi paràmetres correctors per estimar l’efectiu, ponderant el resultat amb el nombre de comerços i la seva dimensió. En aquest còmput no s’inclouen restaurants, hotels, forfets ni altres serveis turístics, sinó només el comerç de botiga. En el conjunt del país, el turisme representa el 40% del PIB. Aquest volum d’activitat és el que es veu directament afectat pel tall de l’RN-20 entre Acs-dels-Tèrmes i Merens, que obliga els automobilistes francesos a allargar el trajecte fins a dues hores i mitja des de Tolosa.

Un treballador d’una botiga del Pas de la Casa sense clients.

Un treballador d’una botiga del Pas de la Casa sense clients.Fernando Galindo

En una entrevista a la ràdio pública ICI Occitanie, emesa ahir, el cap de Govern, Xavier Espot, va qualificar la situació d’“impacte major” per al país. “El tancament de l’RN-20, que és l’única via d’accés entre França i Andorra a través del Pas de la Casa, afecta enormement la mobilitat de les persones i de les mercaderies”, va afirmar.

“El tall posa en evidència la forta dependència d’Andorra de les infraestructures viàries”
Xavier Espot, Cap de Govern

Els càlculs d’Espot són que el Pas representa “el 20% de l’activitat comercial de tot el país” i va advertir que una interrupció com l’actual té “un impacte enorme, especialment al febrer”. Va explicar que molta gent travessa diàriament la duana per comprar o treballar i que la reducció d’afluència no es limita a la venda d’alcohol, tabac o carburant, sinó que afecta el conjunt de productes, l’esquí, les compres d’electrònica i les visites turístiques.

Pel que fa a les dades, va admetre que en el comerç s’està registrant “entre un 60% i un 80% menys de xifra de negoci”, mentre que l’hoteleria resisteix millor perquè al febrer treballa amb operadors que arriben via Espanya. Espot va recordar que el Govern ha activat un xec carburant de 30 euros per compensar el sobrecost del desviament. “Compensem d’alguna manera el sobrecost en benzina”, va assenyalar, tot recordant que, a diferència del 2019, l’accés no és impossible perquè hi ha rutes alternatives habilitades.

“[Amb els xecs de 30 euros] Compensem d’alguna manera el sobrecost en benzina”
Xavier Espot, Cap de Govern

Espot també va oferir cooperació tècnica i diplomàtica a França i va elogiar el ritme dels treballs de les autoritats veïnes, especialment a l’Arieja. Finalment, va admetre que l’episodi “posa en evidència la forta dependència d’Andorra de les infraestructures viàries” i reforça la necessitat de reflexionar sobre la connexió ferroviària fins a Ospitalet, una qüestió que podria abordar-se durant la visita d’Emmanuel Macron a l’abril.

MORABANC RETORNARÀ EL 10% DE LES COMPRES AMB TARGETA

MoraBanc ha activat una iniciativa per donar suport al sector comercial del Pas de la Casa, afectat per la davallada de visitants arran dels problemes d’accés des de França. L’entitat vol incentivar el consum intern a la localitat encampadana per compensar parcialment la pèrdua de turistes. La proposta consisteix en el retorn del 10% de les compres efectuades amb targetes de crèdit i dèbit de MoraBanc als establiments del Pas. El descompte s’aplicarà fins a un màxim de 1.000 euros de despesa presencial per persona i s’abonarà al compte associat a la targeta abans que finalitzi la promoció. Les condicions completes es poden consultar al web de l’entitat. La iniciativa es complementa amb una campanya de comunicació adreçada a la clientela.

ELS XECS DE CARBURANT, MÉS DE 500 EL CAP DE SETMANA IMPULSEN L'ENTRADA DE COTXES

L’activació dels xecs regal de 30 euros en carburant ha començat a reflectir-se en el flux de vehicles a la frontera del Pas de la Casa. Des de dissabte, quan es va posar en marxa la mesura per incentivar l’arribada de visitants d’Occitània, l’Oficina de Turisme ha distribuït més de 500 vals, l’equivalent a més de 15.000 euros en benzina subvencionada.

Segons va informar el Govern a través de les xarxes socials, el nombre de vehicles que han accedit al país per aquest punt fronterer durant el cap de setmana ha estat un 47% inferior al d’un cap de setmana habitual. Tot i que la xifra continua per sota de la normalitat, representa una millora significativa respecte als dies anteriors, quan la caiguda havia arribat fins al 75% a causa del tall de l’RN-20 per l’esllavissada.

La iniciativa forma part del paquet de mesures impulsades per mitigar l’impacte de les dificultats d’accés des de França.
tracking