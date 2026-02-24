EFECTES DE L'ESLLAVISSADA A L'RN-20, A FRANÇA
El Pas concentra prop del 25% de les vendes a les botigues d’Andorra
Un 18% de totes les transaccions amb targeta, 1.994 milions, es van registrar a la vila encampadana l’any passat
El 25% de les transaccions comercials que es fan a les botigues d’Andorra tenen lloc al Pas de la Casa. La dada permet dimensionar el pes real del nucli fronterer dins l’estructura comercial del país i entendre amb precisió l’abast de l’impacte provocat pel tall de l’RN-20 a l’Arieja sobre l’economia nacional.
L’any passat, totes les transaccions amb targeta a tot Andorra van assolir 1.994 milions d’euros. D’aquest total, 370 milions –el 18%– es van registrar a la parròquia d’Encamp, majoritàriament al Pas i inclou botigues, restaurants, hotels, pistes i altres serveis. Aquesta xifra correspon exclusivament als pagaments amb targeta, l’únic indicador amb dades agregades completes i verificables. El percentatge del 25%, però, també inclou l’efectiu. Com que el Pas és una de les zones amb més ús de metàl·lic, el càlcul es fa partint de les transaccions amb targeta i aplicant-hi paràmetres correctors per estimar l’efectiu, ponderant el resultat amb el nombre de comerços i la seva dimensió. En aquest còmput no s’inclouen restaurants, hotels, forfets ni altres serveis turístics, sinó només el comerç de botiga. En el conjunt del país, el turisme representa el 40% del PIB. Aquest volum d’activitat és el que es veu directament afectat pel tall de l’RN-20 entre Acs-dels-Tèrmes i Merens, que obliga els automobilistes francesos a allargar el trajecte fins a dues hores i mitja des de Tolosa.
En una entrevista a la ràdio pública ICI Occitanie, emesa ahir, el cap de Govern, Xavier Espot, va qualificar la situació d’“impacte major” per al país. “El tancament de l’RN-20, que és l’única via d’accés entre França i Andorra a través del Pas de la Casa, afecta enormement la mobilitat de les persones i de les mercaderies”, va afirmar.
“El tall posa en evidència la forta dependència d’Andorra de les infraestructures viàries”
Els càlculs d’Espot són que el Pas representa “el 20% de l’activitat comercial de tot el país” i va advertir que una interrupció com l’actual té “un impacte enorme, especialment al febrer”. Va explicar que molta gent travessa diàriament la duana per comprar o treballar i que la reducció d’afluència no es limita a la venda d’alcohol, tabac o carburant, sinó que afecta el conjunt de productes, l’esquí, les compres d’electrònica i les visites turístiques.
Pel que fa a les dades, va admetre que en el comerç s’està registrant “entre un 60% i un 80% menys de xifra de negoci”, mentre que l’hoteleria resisteix millor perquè al febrer treballa amb operadors que arriben via Espanya. Espot va recordar que el Govern ha activat un xec carburant de 30 euros per compensar el sobrecost del desviament. “Compensem d’alguna manera el sobrecost en benzina”, va assenyalar, tot recordant que, a diferència del 2019, l’accés no és impossible perquè hi ha rutes alternatives habilitades.
“[Amb els xecs de 30 euros] Compensem d’alguna manera el sobrecost en benzina”
Espot també va oferir cooperació tècnica i diplomàtica a França i va elogiar el ritme dels treballs de les autoritats veïnes, especialment a l’Arieja. Finalment, va admetre que l’episodi “posa en evidència la forta dependència d’Andorra de les infraestructures viàries” i reforça la necessitat de reflexionar sobre la connexió ferroviària fins a Ospitalet, una qüestió que podria abordar-se durant la visita d’Emmanuel Macron a l’abril.
