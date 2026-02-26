TANCAMENT DE L'RN-20
Préstec de fins a 5.000 euros mensuals per a petits comerços
El consell de ministres va aprovar ahir el paquet d’ajuts ja avançat per pal·liar l’impacte del tancament de l’RN-20 en l’economia del Pas de la Casa. Les novetats respecte a allò que ja s’havia detallat són que els treballadors per compte propi també podran demanar l’exempció de la cotització a la CASS (total o parcial, en funció de les pèrdues patides) i que es precisa que seran els negocis de tres treballadors o menys i amb facturacions anuals de menys de 200.000 euros els que podran demanar la injecció de liquiditat que facilitarà el Govern. Seran préstecs d’un màxim de 5.000 euros al mes. El ministre portaveu, Guillem Casal, va insistir que l’objectiu del paquet és “mitigar l’impacte econòmic” que està provocant el tall de l’accés amb mesures que, d’un costat, pretenen facilitar un coixí a les empreses locals i, de l’altre, incentivar l’arribada de visitants amb accions com el xec carburant o la gratuïtat del bus de l’Ospitalet. Però que no es veu un escenari per plantejar els ERTO, que és la reclamació de negocis com els de tabac. “És una mesura extrema que es va activar en un context molt concret, d’activitat nul·la a conseqüència del confinament”, va argumentar Casal.
Els xecs en benzina sumen 977 vehicles beneficiats en quatre dies
Redacció
Les mesures que entraran formalment en vigor demà seran, així, l’ajut al pagament de la cotització de la CASS dels treballadors que abona l’empresari (o l’autònom), que serà total o equivalent a la meitat en funció de les pèrdues declarades i que s’haurà de retornar si a la finalització de l’exercici del 2026 s’acaben millorant els resultats econòmics del 2025; la petició d’ajornament o fraccionament de l’IGI; la bestreta retornable a petits comerços; el xec de 200 euros a transportistes de mercaderia i de viatgers per ajudar-los a sufragar el cost del recorregut extra que han de fer pel tall (cobreix el conjunt del recorregut d’anada i tornada i s’aplica amb efectes retroactius des del 14 de febrer), i la rebaixa en la factura elèctrica, que serà del 25% o del 50%, en funció també de les pèrdues.
Pedro García
EL PAQUET
- COTITZACIONS, ALS AUTÒNOMS TAMBÉ. Pagament de la cotització empresarial dels assalariats i la mateixa proporció en el cas dels autònoms. S’assumirà tot l’import si les pèrdues superen el 50%.
- INJECCIÓ ECONÒMICA ALS MÉS PETITS. El comerç de tres empleats o menys podrà demanar al Govern un préstec que haurà de retornar en els sis mesos posteriors a la reobertura de la via.
- DOS-CENTS EUROS ALS TRANSPORTISTES. També s’activa l’ajut de 200 euros a transportistes de mercaderies i viatgers per pal·liar el cost del recorregut extra que s’ha de fer pel tall.
- FRACCIONAMENT DE L'IGI, REBAIXA DE LA LLUM. Els negocis poden sol·licitar el fraccionament o l’ajornament de l’IGI i descomptes del 25% o del 50% de la factura de la llum, en funció de les pèrdues.
- ELS XECS QUE JA FUNCIONEN: 1.215 DE REPARTITS. Fins ahir s’havien repartit 1.215 xecs carburant a visitants o turoperadors francesos i 225 persones usen diàriament el bus gratuït des de l’Ospitalet.