Mesures contra el tall a l'RN-20
Els autònoms del Pas es podran acollir als ajuts de la cotització de la CASS
Les empreses hauran de retornar les bonificacions si tanquen 2026 amb més guanys que el 2025
Els treballadors per compte propi del Pas de la Casa també es podran acollir a les ajudes de la cotització de la CASS anunciades pel Govern d'Andorra per les empreses de la localitat. Tal com ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, els autònoms que justifiquin pèrdues a causa del tancament de la carretera RN-20, podran acollir-se a les ajudes del Govern d'Andorra, "en les mateixes condicions que una persona assalariada", ha exposat Casal. Els treballadors per compte propi que justifiquin pèrdues d'entre un 25% i un 50% respecte el mateix mes del 2025, rebran una ajuda equivalent al 50% de la part proporcional a la cotització a la CASS que es pagaria en cas de ser treballador assalariat, mentre que si les pèrdues són superiors al 50%, l'ajuda serà del 100%.
Per acollir-se a l'ajut, aquest es pot demanar mensualment i un cop s'hagi fet efectiu el pagament a la CASS, o bé mitjançant una única sol·licitud un cop restablerta la circulació. Casal ha apuntat, però que "per tal de garantir el millor control dels diners públics", si de la documentació presentada es desprèn que el resultat de l'exercici del 2026 ha estat superior del resultat de l'exercici del 2025, "l'empresa beneficiària haurà de reintegrar la totalitat dels imports percebuts en l'aplicació de les mesures d'ajut a la cotització de la CASS", tot i que els resultats dels mesos de tancament hagin estat negatius.
NACIONAL
El pla per fer reviure el Pas
Pedro García
L'altra novetat anunciada per Casal és que els petits comerços del Pas -definits per Govern com aquells amb tres o menys treballadors i una xifra anual de menys de 200.000 euros- poden demanar un avançament reintegrable per fer front a necessitats de liquiditat "de màxim 5.000 euros per mes". L'ajut és equivalent al resultat mensual negatiu que resulti de la diferència entre els ingressos facturats i les despeses d'explotació. El ministre portaveu també ha explicat que "el termini màxim per reemborsar els ajuts a Govern és de sis mesos després del decret d'obertura de la carretera".
El consell de ministres ha aprovat avui dos decrets de mesures econòmiques per fer front al tall de l'RN-20 ocasionat per una esllavissada, motiu pel qual demà sortirà un BOPA extra i a partir de divendres ja entraran en vigor les mesures anunciades prèviament. Entre aquestes destaquen la ja mencionada ajuda a la cotització de la CASS, així com la del pagament de les factures de la llum, amb efectes retroactius a l'1 de febrer i que s'haurà de demanar a través de les oficines de Sercensa del Pas, adjuntant una sol·licitud única per a tot el període de tancament, tot i que la major part del cost l'assumirà FEDA. Els ajuts de 200 euros per a transportistes i touroperadors també entraran en vigor, però amb efectes retroactius des del 14 de febrer i la demanda s'haurà de fer a través de la seu electrònica.
NACIONAL
Govern aprova una bonificació de 200 euros per a transportistes i touroperadors
Pedro García