Govern aprova una bonificació de 200 euros per a transportistes i touroperadors
El Govern va anunciar ahir l’activació d’una subvenció de 200 euros per viatge destinada a transportistes andorrans i touroperadors que arribin al Pas per la via alternativa arran del tall de l’RN-20. La mesura, anticipada pel ministre portaveu, Guillem Casal, vol compensar l’increment de costos derivat del desviament.
En el cas dels transportistes, l’ajut serà de pagament únic per trajecte i s’adreça a professionals andorrans que hagin d’allargar la ruta per subministrar mercaderies al país. Pel que fa als touroperadors, hauran d’acreditar que tenen serveis contractats al Pas, com ara allotjaments o forfets, i el xec serà per a viatges d’anada i tornada. Paral·lelament, els establiments del Pas de la Casa que acreditin pèrdues pel tall de la carretera podran beneficiar-se de descomptes a la factura elèctrica. Si la davallada de facturació és d’entre el 25% i el 50%, la bonificació serà del 25%; si supera el 50%, el descompte arribarà al 50% i FEDA assumirà la part restant juntament amb SERCENSA. Casal va avançar que es preveu que el decret que regularà la mesura s’aprovarà la setmana que ve.
Víctor González
El Govern també activarà aquest cap de setmana el xec setmanal de 30 euros en combustible per a vehicles procedents d’Occitània, vàlid a totes les gasolineres del país, amb l’objectiu d’incentivar el consum al Pas. Casal va detallar que el xec s’haurà de fer efectiu a l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa, els conductors hauran de demostrar que el vehicle prové de la regió francesa i que s’ha realitzat una despesa en combustible superior al valor de l’ajut.