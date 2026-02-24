Mesures per pal·liar el tall a l'RN-20
Repartits 677 xecs en benzina
El decret que estableix el val de 200 euros per a transportistes i turoperadors entrarà en vigor demà
L'Oficina de Turisme del Pas ja ha donat 677 xecs de benzina. Així ho ha anunciat aquest matí el secretari d'Estat de Mobilitat i Transports, David Forné, tot apuntant que demà entrarà en vigor el decret que estableix el val de 200 euros per a transportistes i turoperadors.
Forné també ha explicat, durant la presentació de les estadístiques de funcionament del bus nacional, que s’incrementa de 12 a 14 el nombre de trajectes diaris gratuïts entre el Pas de la Casa i l’estació de tren de l’Ospitalet-près-l'Andorre, en el marc de les mesures per pal·liar els efectes del tall de l'RN20, amb un nou trajecte que s'efectuarà cada dia a les 16 hores a partir d'avui.
El secretari d'Estat ha recordat que, arran de les afectacions viàries, el cap de setmana del 13, 14 i 15 de febrer es va registrar una caiguda de prop del 70% dels viatgers respecte a l’any anterior, tot i que les mesures adoptades han permès recuperar parcialment l’afluència i, durant el passat cap de setmana, la caiguda es va retenir entre un 40% i un 50%.
