Mobilitat
La línia de bus de la Massana s'amplia fins a Ordino
El canvi entrarà en vigor a partir del 9 de març
El secretari d'Estat de Mobilitat i Transports, David Forné, ha anunciat que l'L7, la línia nascuda per unir el centre i la Massana acabarà arribant fins a Ordino, fins a l'Auditori Nacional. La línia permetrà doblar la freqüència de pas a la parròquia, que passarà de tres a sis serveis per hora en dies feiners, un cada 15 minuts. A més, els veïns de la sortida de la Massana disposaran per primera vegada de dues línies diferenciades: l'L6, amb un recorregut més exprés, i la nova L7. Forné també ha anunciat el reforç de la línia L4 al Pas de la Casa amb serveis addicionals a les 8 i a les 16.40 hores per absorbir els moments de màxima demanda.
Els canvis entraran en vigor el 9 de març i, segons Forné, responen a l’anàlisi de dades dels darrers mesos i a peticions veïnals. El responsable de Mobilitat ha defensat que la modificació no altera la filosofia del model, sinó que amplia el servei sense perjudicar altres usuaris.
Forné ha destacat que la reforma impulsada el 2021, amb la gratuïtat del servei, ha suposat un “èxit estructural de país”. Si aleshores es registraven 2,44 milions de viatgers anuals, actualment la xifra s’enfila fins als 8,06 milions, amb una mitjana de 22.000 usuaris diaris. Només en el darrer any l’increment ha estat del 5%, fet que, segons el secretari d’Estat, evidencia una estabilització a l’alça del sistema. Forné ha admès que el sistema de línies és cada cop "més madur", però ha descartat que s’hagi tocat sostre. En aquest sentit, ha apuntat que el futur passa per avançar cap a un transport segregat que eviti les cues i multipliqui l’ús del bus. També ha reconegut que cal millorar la fiabilitat dels horaris en parades intermèdies i ha avançat que s’està treballant en una actualització de l’aplicació per oferir informació més precisa als usuaris.
El secretari d'Estat també ha explicat que s’incrementa de 12 a 14 el nombre de trajectes diaris gratuïts entre el Pas de la Casa i l’estació de tren de l’Ospitalet-près-l'Andorre, en el marc de les mesures per pal·liar els efectes del tall de l'RN20, amb un nou trajecte que s'efectuarà cada dia a les 16 hores a partir d'avui. Forné ha recordat que, arran de les afectacions viàries, el cap de setmana del 13, 14 i 15 de febrer es va registrar una caiguda de prop del 70% dels viatgers respecte a l’any anterior, tot i que les mesures adoptades han permès recuperar parcialment l’afluència i, durant el passat cap de setmana, la caiguda es va retenir entre un 40% i un 50%. Forné ha explicat, també, que l'Oficina de Turisme del Pas ja ha donat 677 xecs de benzina i que demà entrarà en vigor el decret que estableix el val de 200 euros per a transportistes i turoperadors.
