Mobilitat
Nova freqüència de bus llançadora entre el Pas i l'Ospitalet
L'autocar sortirà a les quatre de la tarda i arribarà a l'estació a les 16.45 hores, vuit minuts abans de la sortida del tren
El servei de Mobilitat ha informat que, a partir de demà, s'amplia l'horari de bus llançadora entre el Pas i l'Ospitalet, amb una nova freqüència a la tarda. L'autocar sortirà a les quatre de la tarda del Pas i arribarà a les 16.45 hores a l'Ospitalet, vuit minuts abans de la sortida del tren. La tornada serà a les 17 hores i arribarà al Pas a les 17.45 hores.
La resta d'horaris es mantenen. El primer bus sortirà a les sis del matí d'Andorra, arribant a les 7.45 hores a l'Ospitalet, quatre minuts abans de la sortida del tren. I a les 7.55 hores sortirà el primer bus des de l'Ospitalet direcció el Pas. Al llarg del matí hi haurà sis autocars més, la majoria amb sortida i arribada al Pas. L'última freqüència sortirà a les 20.15 hores del Pas i acabarà a les 23 hores a Andorra la Vella.
Els caps de setmana no circula el tren de les 12.07 hores, a canvi d'un a les 13.07 hores, i tampoc el de les 21.09 hores, que es canvia a un a les 20.12 hores.