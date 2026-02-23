Mesures contra el tall a l'RN-20
Distribuïts més de 500 xecs en benzina des de dissabte
El nombre de vehicles que han entrat per la frontera del Pas aquest cap de setmana ha estat un 47% inferior al d'un altre normal
L'Oficina de Turisme del Pas de la Casa ha distribuït més de 500 xecs regal de 30 euros en carburant per als turistes provinents d'Occitània des de dissabte, quan es va començar a implementar la mesura, l'equivalent a més de 15.000 euros en benzina. El nombre de vehicles que han entrat per la frontera del Pas aquest cap de setmana ha estat un 47% inferior al d'un cap de setmana normal, segons informa l'executiu en una publicació a les xarxes socials. A causa del tall a l'RN-20 per l'esllavissada, l'entrada de vehicles per aquell punt fronterer havia estat d'un 75% menys de l'habitual.
La mesura sembla tenir una resposta residual en el comerç al detall, com van apuntar diversos botiguers de la localitat al Diari, tot i la bona acollida de la mesura entre els conductors. La gran majoria de botiguers van explicar que el xec “no s’ha traduït en un augment de clients” durant el primer cap de setmana des de la implementació.
Els xecs en benzina no es tradueixen en més vendes
Pedro García