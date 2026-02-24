Futbol
Joan Laporta inaugura l’oficina de recollida de signatures per les eleccions del Barça
El candidat a la presidència ha fet un recorregut pel centre de la capital, on s'ha fotografiat amb desenes d'aficionats
L'expresident del Barça, Joan Laporta, ha inaugurat aquest migdia l'oficina de recollida de signatures per les eleccions del Barça, situada al carrer Prat de la Creu, número 24, d'Andorra la Vella. Laporta ha comptat amb la presència dels membres de la seva candidatura i amb més d'una cinquantena de persones, tant socis com aficionats del club català. El candidat ha visitat Andorra en en el marc de la seva –encara– precandidatura a la reelecció i sota el paraigua de la campanya Defensem el Barça.
El local romandrà obert fins divendres, de les 12 a les 20 hores. En aquest sentit, tots els socis del Barça que ho desitgin, resideixin o no a Andorra, podran donar suport al candidat signant la butlleta corresponent.
Conclòs l'acte, el candidat a la presidència ha fet un recorregut pel centre de la capital, on s'ha fotografiat amb desenes d'aficionats.