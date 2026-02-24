Futbol

Joan Laporta inaugura l’oficina de recollida de signatures per les eleccions del Barça

El candidat a la presidència ha fet un recorregut pel centre de la capital, on s'ha fotografiat amb desenes d'aficionats

L'expresident del Barça, Joan Laporta, inaugurant el centre de recollida de signatures a Andorra la Vella.

L'expresident del Barça, Joan Laporta, inaugurant el centre de recollida de signatures a Andorra la Vella.

Andorra la Vella

L'expresident del Barça, Joan Laporta, ha inaugurat aquest migdia l'oficina de recollida de signatures per les eleccions del Barça, situada al carrer Prat de la Creu, número 24, d'Andorra la Vella. Laporta ha comptat amb la presència dels membres de la seva candidatura i amb més d'una cinquantena de persones, tant socis com aficionats del club català. El candidat ha visitat Andorra en en el marc de la seva –encara– precandidatura a la reelecció i sota el paraigua de la campanya Defensem el Barça.

L'expresident del Barça, Joan Laporta, a la inauguració de l'oficina de recollida de signatures per les eleccions del Barça a Andorra la Vella.

L'expresident del Barça, Joan Laporta, a la inauguració de l'oficina de recollida de signatures per les eleccions del Barça a Andorra la Vella.

El local romandrà obert fins divendres, de les 12 a les 20 hores. En aquest sentit, tots els socis del Barça que ho desitgin, resideixin o no a Andorra, podran donar suport al candidat signant la butlleta corresponent.

L'expresident del Barça, Joan Laporta, fotografiant-se amb una família a la plaça de la Rotonda.

L'expresident del Barça, Joan Laporta, fotografiant-se amb una família a la plaça de la Rotonda.

Conclòs l'acte, el candidat a la presidència ha fet un recorregut pel centre de la capital, on s'ha fotografiat amb desenes d'aficionats.

L'expresident del Barça, Joan Laporta, a Andorra.

L'expresident del Barça, Joan Laporta, a Andorra.

L'expresident del Barça, Joan Laporta, fotografiant-se amb un aficionat plaça de la Rotonda.

L'expresident del Barça, Joan Laporta, fotografiant-se amb un aficionat plaça de la Rotonda.

Un agent comunal d'Andorra la Vella fotografiant-se amb l'expresident del Barça, Joan Laporta.

Un agent comunal d'Andorra la Vella fotografiant-se amb l'expresident del Barça, Joan Laporta.

