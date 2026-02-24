FUTBOL
Laporta visita Andorra en plena cursa electoral
Inaugurarà el punt de recollida de signatures a Prat de la Creu, 24
Joan Laporta torna avui a Andorra. Ho farà tres mesos després de la seva darrera visita –el 28 de novembre–, que va tenir lloc amb motiu de la presentació del llibre d’Àlex Terés Principat blaugrana, una obra que recull els històrics vincles entre el Barça i el Principat. L’expresident del Barça visita el país en el marc de la seva –encara– precandidatura a la reelecció i sota el paraigua de la campanya Defensem el Barça.
A més, mantindrà una trobada a unnic amb socis i aficionats
L’agenda serà atapeïda i abans de la trobada amb socis i aficionats, Laporta inaugurarà l’oficina de recollida de signatures, situada al carrer Prat de la Creu, número 24, de la capital. Aquesta seu preelectoral es troba oberta des d’ahir i ho estarà fins divendres, de les dotze del migdia a les vuit de la tarda, i permetrà que tots els socis del Barça, resideixin o no al Principat, puguin donar suport al candidat signant la butlleta corresponent. L’acte comptarà amb la presència dels membres de la seva candidatura.
ESPORTS
Els socis del Barça podran votar al país
Redacció
Trobada amb socis
Ja avançada la jornada, a les sis de la tarda, Laporta participarà en una trobada oberta amb socis i simpatitzants del Barça a la sala Green Box d’Unnic, on exposarà les línies principals del seu programa electoral. En les darreres eleccions, el dirigent va obtenir a Andorra el 59,5% dels vots, el millor resultat registrat fora de Barcelona. La jornada es tancarà amb l’atenció als mitjans un cop finalitzat l’acte.