Campanya de reelecció
Trobada de Joan Laporta amb els socis del Barça a Andorra per preparar la reelecció com a president
Els abonats podran votar per elegir el nou candidat a la presidència del club català en una oficina del Carrer Prat de la Creu des del dilluns 23 i fins al divendres 27
El president del FC Barcelona i candidat a la reelecció, Joan Laporta, celebrarà dimarts vinent, 24 de febrer, una trobada amb socis i aficionats blaugrana a Andorra, en el marc de la campanya “Defensem el Barça”. L’acte comptarà amb la presència dels membres de la seva candidatura.
ESPORTS
Els socis del Barça podran votar al país
Redacció
Abans de la trobada, Laporta inaugurarà l’oficina de recollida de signatures que s’ubicarà al carrer Prat de la Creu, número 24, d’Andorra la Vella. Aquesta seu preelectoral estarà oberta del dilluns 23 al divendres 27 de febrer, de les 12 del migdia a les 20 hores, i permetrà que tots els socis del Barça, resideixin o no al Principat, puguin donar suport al candidat signant la butlleta corresponent.
ESPORTS
Joan Laporta destaca els vincles entre el Barça i Andorra
Ivan Álvarez
La trobada amb els socis tindrà lloc el mateix dimarts 24 a partir de les 18 hores a la sala Green Box d’Unnic, també situada al carrer Prat de la Creu de la capital. L’acte està obert als socis d’Andorra i a d’altres provinents d’arreu del Pirineu.
Laporta presenta candidatura amb la voluntat de donar continuïtat al projecte iniciat el 2021 i culminar, segons defensa, la recuperació econòmica, institucional i esportiva del Club. El candidat situa com a eixos del projecte l’estima i la vocació pel Barça, l’orgull col·lectiu i el compromís amb la identitat de l’entitat, sintetitzat en el lema: “Estimar el Barça és defensar el Barça”.
La candidatura “Defensem el Barça” fixa cinc grans objectius: refermar l’estabilitat institucional i econòmica; culminar l’Espai Barça amb el nou Spotify Camp Nou com a peça central; consolidar un model de governança moderna; mantenir l’ambició esportiva en totes les seccions, i garantir que el club continuï sent propietat dels seus socis i sòcies.
En l’àmbit econòmic, Laporta destaca la reducció del deute, l’augment dels ingressos recurrents i l’assoliment de rècords en patrocinis i marxandatge durant el seu mandat. Pel que fa al projecte de l’Espai Barça, sosté que el retorn al Spotify Camp Nou remodelat permetrà reforçar els ingressos estructurals i continuar reduint l’endeutament.
En l’apartat esportiu, reivindica un model basat en la combinació de talent jove format a la Masia i jugadors d’alt nivell, així com el lideratge internacional del futbol femení i l’excel·lència del model multiesportiu del Club.
Finalment, el candidat posa l’accent en la defensa de la independència institucional del FC Barcelona i en la preservació del seu caràcter democràtic, insistint que l’entitat ha de continuar sent propietat dels seus socis i sòcies i que les mesures adoptades per redreçar la situació econòmica no han recaigut directament sobre ells.