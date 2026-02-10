FUTBOL
Els socis del Barça podran votar al país
El Principat comptarà amb una de les cinc seus electorals per a les eleccions del club blaugrana
Andorra tornarà a tenir una seu per a les eleccions a la presidència de l’FC Barcelona que se celebraran diumenge 15 de març, igual que ja va passar als comicis del 2021. El Principat és el país amb més socis per càpita del club blaugrana arreu del món (n’hi ha prop d’un miler censats), i aquest és un dels motius perquè des del club català s’hagi buscat repetir la fórmula de la darrera contesa electoral. El principal motiu llavors va ser la pandèmia, ja que les votacions van fer-se el març del 2021, encara amb diverses mesures restrictives com l’ús de la mascareta, distància social o la limitació quant a les reunions de persones. Enguany es repetirà la mecànica perquè no està encara garantit que l’equip de futbol del Barça jugui al Camp Nou aquell dia i s’intenta obtenir la màxima participació possible. Els socis del Barça, a més de Barcelona i el Principat (la seu encara no està definida al cent per cent), podran votar també a Lleida, Tarragona i Girona. A més, al contrari del que va passar el 2021, quan els associats havien d’actualitzar les seves dades i en funció de l’adreça se’ls assignava una seu electoral en concret, el cens serà universal, i qualsevol soci del Barça podrà votar en una de les cinc seus que hi haurà disponibles entre Catalunya i Andorra.
ESPORTS
‘Barcelonitis’ a Andorra
Ivan Álvarez
La previsió és que durant la precampanya o la campanya electoral alguns dels candidats visitin també el país com ha passat en els darrers comicis. El 2021, l’actual president i candidat a la reelecció, Joan Laporta, va fer un dels seus darrers actes abans de la votació al Parc Central d’Andorra la Vella, i va repetir també visita fa uns mesos, en aquest cas com a president. També havia realitzat algun acte preelectoral un altre dels precandidats als comicis d’enguany, Víctor Font, que va presentar el seu projecte a Escaldes-Engordany l’octubre del 2020.
2021
La d’aquest mes de març serà la segona vegada en què els socis de l’FC Barcelona podran votar al país, tal com van fer el 2021. En aquell cas, el triomfador de la jornada a les urnes del Centre de Congressos (igual que a les de la resta de seus) va ser Joan Laporta, que va endur-se el 59,5% dels vots emesos a Andorra, 263 dels 442 totals. En segona posició va finalitzar Víctor Font amb un total de 128 sufragis, mentre que Toni Freixa va rebre’n 41. Per últim, va haver-hi vuit vots en blanc i tres més de nuls. En aquella ocasió, un centenar de socis més van optar pel vot per correu, opció no disponible en aquesta ocasió.