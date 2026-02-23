Tall per l'esllavissada de l'RN20
Espot xifra entre el 60% i el 80% la caiguda d'ingressos del comerç del Pas
El cap de Govern remarca que l'impacte de les restriccions de mobilitat des de França "és important"
El sector minorista del Pas de la Casa està patint una caiguda d'ingressos d'entre el 60% i el 80% per la pèrdua de visitants que està provocant el tancament d'un tram de l'RN20 per l'esllavissada ocorreguda el 31 de gener. La xifra l'ha donat el cap de Govern, Xavier Espot, en una entrevista avui a Radio France a Tolosa, Ici Occitanie, per explicar les accions per donar suport al teixit econòmic de la vila fronterera arran del tall de la carretera que es mantindrà durant tres mesos.
Espot recalca que l'RN20 és l'única via d'accés des de territori francès a Andorra i això està provocant "un impacte important" per les conseqüències econòmiques que comporta la reducció de la mobilitat de persones i mercaderies. El cap de Govern explica que amb les restriccions a la carretera entre Merens i Acs-les_Termes està comportant que Andorra hagi perdut els turistes francesos i els visitants d'un dia que venen a comprar, a esquiar i a fer turisme pel país per aquella ruta. I ressalta que les conseqüències són molt notables en l'economia del Principat perquè el Pas de la Casa "representa el 20% de l'activitat comercial de tot el país", alhora que recorda que el comerç i el turisme representen el 40% del PIB d'Andorra. Espot ressalta que els efectes de la pèrdua de visitants són encara més destacats al febrer, perquè es tracta d'un mes de temporada alta d'hivern amb molta arribada de turistes per les vacances de Carnaval a França.
El cap de l'executiu assenyala que les conseqüències per al sector hoteler no són tan importants perquè hi ha operadors turístics que organitzen els viatges des d'Espanya i accedeixen a Andorra des de la frontera sud. Espot detalla en l'entrevista al mitjà francès les mesures de suport que s'estan aplicant per atreure turisme al Pas de la Casa, entre les quals esmenta el xec de carburant de 30 euros setmanal que el Govern regala als visitants procedents de l'Occitània. per compensar que han de fer un trajecte molt més llarg per rutes alternatives.
Xavier Espot destaca l'esforç que fan les prefectures de l'Arieja i Occitània per arreglar l'RN20 i subratlla que l'esllavissada va ser molt complexa. El cap de Govern afirma que aquest episodi de restriccions del es comunicacions amb França reforça la necessitat de considerar l'ampliació de la línia de tren que arriba a l'Ospitalet.