TALL A L'RN-20
Els xecs en benzina no es tradueixen en més vendes
L’Oficina de Turisme del Pas de la Casa va expedir, durant la totalitat de la jornada de dissabte, més de 200 vals en carburant
Una de les principals mesures del Govern per pal·liar l’afectació econòmica al Pas de la Casa, els xecs de 30 euros en carburant pels vehicles procedents de l’Occitània, sembla tenir una resposta residual en el comerç al detall, com van apuntar diversos botiguers de la localitat al Diari, tot i la bona acollida de la mesura entre els conductors.
La crisi al Pas de la Casa ha atacat directament les petites empreses que operen al municipi encampadà, que ha vist com, des de finals de gener, els carrers es queden buits de compradors francesos, especialment si centrem la mirada en les zones més allunyades de les pistes. El xec de 30 euros per la recàrrega de combustible, una de les mesures que va anunciar el Govern per intentar fomentar l’arribada dels compradors que, amb el tall a l’RN-20, han de realitzar un trajecte d’unes dues hores més llarg, no està produint l’efecte desitjat, segons van explicar diversos comerços del Pas de la Casa.
Els comerciants es mostren escèptics sobre l’efectivitat de la mesura
La gran majoria de botiguers van explicar que el xec “no s’ha traduït en un augment de clients” durant el primer cap de setmana des de la implementació. Com van explicar al Diari, la situació “no ha patit cap canvi” des de l’inici de la crisi i alguns comerciants van aventurar que “la mesura no serà efectiva”, tot i que la majoria va expressar que encara caldrà veure l’abast real i van confiar que pugui ser positiva, com a mínim per mobilitzar que aquells compradors habituals ara vinguin “dues o tres vegades al mes”. Per altra banda, un grup més reduït de comerciants va apuntar a “un lleuger increment de les compres”, sobretot durant la jornada d’ahir. Tot i això, van assegurar que alguns dels compradors “no coneixen l’existència del xec” o “no saben com tramitar-lo” i són els mateixos botiguers els que els deriven a l’Oficina de Turisme del Pas, on han de realitzar el procediment.
En el primer cap de setmana, l’Oficina de Turisme va repartir més de 200 xecs només durant la jornada de dissabte, l’equivalent a més de 6.000 euros en benzina, com va confirmar el mateix equipament. Segons van explicar, les primeres jornades d’expedició dels xecs van discórrer sense cap incidència i amb una bona afluència de conductors interessats.
Les benzineres noten un augment de vehicles que omplen el dipòsit
Les benzineres situades al Pas de la Casa també van reportar una situació semblant, tot i que amb un efecte dispar en funció de la seva proximitat al nucli de la localitat. L’establiment situat més a dalt, Gasopas, va notar un augment en l’afluència de vehicles, especialment durant la jornada d’ahir. Les benzines situades més a baix, per contra, també van experimentar un increment de consumidors, però més reduït.
Temor per personal
El president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, va expressar la inquietud de l’associació sobre la continuïtat dels treballadors temporers al Pas de la Casa fins a final de temporada. En declaracions a l’ANA, Ponce va advertir que la caiguda de facturació podria comportar ajustos de personal. Segons va explicar, la temporada d’hivern havia arrencat amb bones dades de neu i vendes, fet que va portar molts establiments a contractar més personal i ampliar hores extres. L’esllavissada, però, ha frenat l’activitat de cop i ha deixat alguns treballadors en una situació delicada. Ponce va diferenciar, però, dues realitats: els treballadors de les pistes d’esquí i hotels, que de moment no s’han vist afectats, i els empleats del comerç al detall, on la baixada de vendes és més evident.