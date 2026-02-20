AFERS EXTERIORS
Tor demana a França “mitjans adients” per a l’RN20 i la 22
La ministra es reuneix amb l’homòleg, Jean-Noël Barrot, a París
L’esllavissada que manté bloquejada l’RN20 va ser un dels temes centrals que van abordar ahir a París la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’homòleg gal, Jean-Noël Barrot. Tor va agrair la coordinació tècnica i diplomàtica per fer front a la incidència, també la cooperació en matèria de mobilitat hivernal per minimitzar l’impacte dels talls, però va traslladar el neguit que es viu al Pas de la Casa i l’opinió que “caldria considerar les carreteres RN22 i RN20 com a eixos principal d’accés a un Estat, i per tant, dedicar-hi els mitjans adients”, segons recollia el comunicat de premsa difós pel Govern.
La col·laboració policial i duanera per fer front al contraban va ser un altre dels dossiers tractats. En aquest sentit, la titular d’Exteriors va agrair la tasca conjunta però va fer un altre apunt: “La necessitat de reforçar els controls policials en territori francès”.
Proposta d'agrupació europea de cooperació territorial
La titular d’Exteriors va proposar a Barrot que Occitània s’integri en una agrupació europea de cooperació territorial per tal de “vertebrar els projectes econòmics d’interès comú entre Andorra, Occitània i Catalunya”, i el va convidar a visitar el país a la tardor, coincidint amb la reunió del Diàleg transfronterer amb Occitània.
