DESCONGELAMENT DELS LLOGUERS
Pujades de fins a un 6% més l’IPC
El Consell Econòmic i Social va abordar ahir, durant la primera reunió de l’any, el decret que haurà de regular la futura descongelació dels preus del lloguer, que començarà el 2027. Segons la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, l’esborrany que el Govern va posar sobre la taula contempla augments limitats durant els cinc anys posteriors a la desintervenció del lloguer. La ministra va explicar que el descongelament es durà a terme durant quatre anys i que començarà pels contractes més antics.
El projecte de llei, segons Marsol, contempla increments anuals d’entre l’1% i el 6% més l’IPC en funció del preu actual del lloguer per a la renovació dels contractes actuals o els nous. Aquests augments es podran activar de manera anual durant els cinc anys posteriors al descongelament dels contractes, que començarà l’any que ve amb aquells més antics. Segons la ministra, el descongelament es durà a terme durant els quatre anys posteriors al decret de manera esglaonada per evitar que els 20.000 contractes congelats actualment s’alliberin “de cop”. Marsol va especificar que, segons les dades, hi ha contractes de lloguer vigents que ronden un preu de quatre o cinc euros per metre quadrat, molts signats abans del 2012, i que, per tant, aquests serien els que podrien patir els increments més elevats, del 6% anual més l’IPC, el que arribaria a sumar una xifra del 30% després dels cinc anys d’increments (deixant fora de l’equació l’índex de preus al consum). A l’altra banda trobaríem els lloguers més alts, la majoria signats abans de la pròrroga actual, que patirien increments menors, d’entre l’1% i el 4% més l’IPC, segons la ministra. Tot i això, caldrà esperar que el Consell Econòmic i Social emeti el dictàmen definitiu en dues setmanes, quan es preveu que el text complet estigui sobre la taula. Marsol també va emfatitzar que “la voluntat clara d’aquesta llei és que els contractes es facin al mateix llogater que hi ha ara, perquè si canvies de llogater tampoc li apodràs pujar més”. La titular d’habitatge va explicar que, en les darreres setmanes, la proposta es va presentar als diversos agents implicats, com l’Associació de Propietaris (APBI) o el Sindicat d’Habitatge, i que durant la setmana que ve, es farà el mateix amb els grups parlamentaris per recollir les seves impressions abans del redactat final que, segons Marsol, hauria d’entrar a tràmit parlamentari a mitjans de març. La ministra va defensar que el procés ha estat “molt participatiu” i que els percentatges encara no estan del tot tancats i que, per tant, s’haurà d’esperar a la propera reunió del CES per aprovar el redactat final.
NACIONAL
Àlex Ripoll
Queixes dels sindicats
Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical (USdA), va criticar la proposta de Govern assegurant que “no ofereix les mateixes garanties per als llogaters i als propietaris” i va avançar que si el text definitiu manté els termes actuals, “el conflicte social estarà servit”, posant sobre la taula la possibilitat de “sortir al carrer”. Segons Ubach, una persona que ha pagat “religiosament” el lloguer durant 10, 15 o 20 anys no pot quedar sotmesa a una decisió unilateral un cop s’aixequin les pròrrogues. “El que no pot ser és que, quan s’acabi el contracte, et puguin fer fora sense alternativa”, va afirmar, remarcant que no hi ha prou oferta d’habitatge per absorbir possibles desnonaments: “Si el Govern garanteix que qualsevol persona expulsada tindrà automàticament un pis, en podem parlar. Però com que no n’hi ha, això és fer la trampa al solitari”, va etzibar. Sergi Esteves, secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), va insistir en la necessitat d’establir eines de control per assegurar que no es produeixin increments per sobre dels estipulats. En aquesta línia, va demanar que, abans de la descongelació, es pugui disposar del registre de la propietat per dotar els llogaters de més seguretat jurídica.
NACIONAL
La Comissió d’Habitatge tracta la descongelació dels lloguers
Redacció
