Habitatge
Govern posposa la presentació del projecte de llei de descongelació dels lloguers
L'executiu iniciarà una ronda de consultes amb sectors clau del país
El Govern d'Andorra ha posposat la presentació del projecte de llei de descongelació dels lloguers, "perquè hem cregut pertinent fer una ronda de consultes més àmplia a sectors clau del país", ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. "La intenció és començar la ronda de consultes després de festes, i presentar el projecte de llei el primer trimestre del 2026", ha apuntat Casal, tot esmentant que "tenim marge d'un any, i no cal anar amb presses, que no son bones conselleres".
El ministre portaveu ha esmentat que l'executiu ha pres la decisió de retardar la presentació, que s'hauria d'haver fet abans de finalitzar l'any, "perquè s'ha analitzat la informació que es tenia i es vol presentar un projecte tancat i executable, sense marejar la ciutadania", ha dit Casal.
El text es va compartir amb els grups parlamentaris de la majoria i "segur que es compartirà, també, amb els de l'oposició", ha esmentat el ministre.
NACIONAL
Entre tres i sis anys i un màxim del 25%
Ignasi de Planell