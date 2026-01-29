CONSELL DE MINISTRES
La proposta per fer la descongelació arribarà al març
El Govern preveu tenir enllestida al març la proposta de projecte de llei per a la descongelació dels lloguers, coincidint amb la represa de l’activitat parlamentària. Així ho va explicar Guillem Casal, que va remarcar que la voluntat és donar a conèixer el text durant els primers mesos de l’any.
El procés d’elaboració inclou una ronda de reunions amb propietaris i col·lectius afectats. Les trobades van començar dimarts a Canillo i ahir van continuar a Encamp. El pla és fer-ne “una per parròquia”, a més d’altres amb entitats com la Coordinadora per un l’Habitatge Digne. Les reunions s’allargaran fins ben entrat el febrer i serviran per “tastar la recepció dels col·lectius afectats” i valorar si el projecte segueix “la bona línia” o cal introduir-hi canvis.
D’altra banda, el consell de ministres va aprovar el nomenament de Laura Camps Solà com a nova secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, en substitució de Jordi Puy, que assumirà el càrrec de cap de gabinet del cap de Govern. Casal va destacar que Camps, de 39 anys i jurista de formació, té una àmplia experiència a l’administració. Fins ara era secretària del comú de la Massana i anteriorment havia ocupat el mateix càrrec al comú d’Andorra la Vella.