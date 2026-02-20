Turisme
Els vals de descompte en gasolineres i la bonificació a turoperadors només per a vehicles francesos
Els ajuts entraran en vigor a partir de demà
El Govern d'Andorra ha publicat avui en un BOPA extra el decret que regula el val de carburant que serà exclusivament per a vehicles francesos procedents de la regió d’Occitània, i que s'aplicarà a partir de demà. La mesura, ja anunciada els darrers dies, té com a objectiu incentivar l’arribada de visitants del nord i donar suport al teixit econòmic del Pas de la Casa mentre es prolonguin els treballs d’estabilització de la carretera RN-20, principal via d’accés a Andorra des de França.
El decret concreta que s’hi podran acollir únicament turismes i autobusos francesos de més de 30 places provinents d’Occitània —que engloba tretze departaments— i que, a causa del tall, hagin de fer un trajecte més llarg de l’habitual per arribar a Andorra. En queden explícitament exclosos els vehicles que no siguin d’aquesta regió francesa.
L’ajuda consistirà en un val de 30 euros per als turismes i de 200 euros per als autobusos de més de 30 places, que es podrà utilitzar a qualsevol estació de servei d'Andorra. El val s’atorgarà per vehicle, persona i setmana, i s’haurà de tramitar presencialment a l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa, on es verificarà la matrícula i la documentació del vehicle per comprovar que compleix els requisits territorials establerts.
La mesura es mantindrà activa fins que es derogui amb la reobertura parcial o total de l’RN-20.