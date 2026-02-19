Afers exteriors
La ministra Tor demana a París que dediquin més mitjans a les carreteres d'accés a Andorra
La trobada a la capital francesa ha servit per tractar l’esllavissada del 31 de gener, l’Acord d’associació amb la UE i el reforç de la col·laboració policial i transfronterera
La ministra d’Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, ha mantingut aquest dijous a París una reunió de treball amb el ministre d’Europa i Afers Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, en un context marcat per la situació dels accessos al Principat. Un dels punts centrals ha estat l’esllavissada del 31 de gener que manté tallada la carretera RN20, principal eix de connexió entre França i Andorra.
Tor ha reiterat la preocupació del Govern per l’impacte transfronterer del tall, tant sobre el teixit econòmic del Pas de la Casa com sobre les poblacions franceses veïnes, i ha agraït la coordinació tècnica i diplomàtica des del primer dia. Ambdós ministres han valorat positivament el desplegament de l’Acord de viabilitat hivernal, que ha permès millorar la col·laboració en la treta de neu i reduir el temps de tancament dels accessos, tot i que la ministra ha defensat que les carreteres RN22 i RN20 haurien de ser considerades eix principal d’accés a un Estat i disposar dels mitjans adequats.
En l’àmbit de la cooperació transfronterera, el ministre francès ha destacat la col·laboració policial i duanera i ha agraït les mesures adoptades contra el contraban. La ministra d'Andorra per la seva banda, ha expressat la necessitat de reforçar els controls policials en territori francès i ha proposat que Occitània valori integrar-se en una agrupació europea de cooperació territorial amb Andorra i Catalunya per vertebrar projectes econòmics d’interès comú. També ha convidat el seu homòleg a visitar Andorra la tardor vinent amb motiu de la desena reunió del Diàleg transfronterer amb Occitània.
Pel que fa a les qüestions europees, el ministre ha reiterat el suport de França a l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Han destacat que el 26 de gener es deixés pràcticament enllestit el text que eximeix els residents a Andorra d’Estats tercers de l’aplicació del sistema Entry/Exit System, i han acordat celebrar el 24 de febrer la primera reunió tècnica bilateral per abordar-ne les modalitats d’aplicació.
La trobada també ha servit per posar en relleu l’excel·lent relació institucional entre ambdós països, especialment en l’àmbit educatiu, arran de la recent signatura del Conveni en aquest sector, i per intercanviar posicions sobre qüestions geopolítiques d’actualitat com la situació a l’Orient Mitjà i la guerra a Ucraïna.