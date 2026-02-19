Mobilitat
L'entrada de vehicles al gener disminueix un 8%, fins als 311.242
La davallada, però no s'explica des del tall de l'RN20 que es va produir l'últim dia del mes
El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de gener s’ha situat en 311.242, una xifra que representa una disminució del 7,9% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior quan hi van accedir 337.881, segons la nota de premsa publicada aquest dijous pel departament d’Estadística d'Andorra .
Pel que fa al detall per fronteres, la hispanoandorrana ha registrat una davallada del 2,2% respecte al gener del 2025, amb un total de 245.448 vehicles. En concret, els turismes provinents d’Espanya han disminuït un 2,2%, ja que van entrar-hi 5.612 cotxes menys, per situar-se per sobre dels 245.000. Per la seva banda, els vehicles pesants han augmentat en termes absoluts, situant el total de vehicles pesants entrants per aquesta frontera en 13.702 unitat, respecte el mateix període de l'any passat.
A la frontera francoandorrana, la caiguda ha estat més accentuada. El total de vehicles provinents de França ha baixat un 24,2% en relació amb el gener de l’any passat, fins als 65.794 vehicles. En el cas dels turismes, la reducció ha estat del 25,6%. Unes estadístiques a la baixa pel que fa a l'entrada de vehicles per aquesta frontera que no s'expliquen pel tancament de l'RN-20 - que és la carretera que connecta França amb Andorra- i que té repercussió directe en l'entrada de vehicles per la frontera francoandorrana, ja que el tall es va produir el 31 de gener. Això sí, les interrupcions constants de trànsit al límit entre ambdós països algun cap de setmana de gener per les condicions meteorològiques adverses, si podrien haver estat un factor clau d'aquesta davallada.
En el conjunt dels darrers dotze mesos —de febrer del 2025 a gener del 2026— han entrat al país 4.175.906 vehicles, un 3,1% menys que en el mateix període anterior, quan se’n van registrar 4.309.976. Per fronteres, el descens acumulat és del 0,5% a la hispanoandorrana i del 8,6% a la francoandorrana.