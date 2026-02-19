Estadística
Andorra va rebre 9,1 milions de visitants l'any passat
El total de turistes que van fer nit ha pujat un 12,7%
La xifra de visitants va augmentar un 0,7% l'any passat i va sumar 9.194.340 persones, que suposen 67.301 més que les 9.127.039 registrades el 2024, segons publica Estadística, després de tres mesos sense treure dades de visitants. L'increment s'ha produït en un 12,7% entre els turistes, amb 4.362.733 persones que van fer nit al país. Els excursionistes, però, han baixat un 8,1%, situant-se en 4.831.607 persones que van passar només unes hores al Principat. Les dades mostren que el 2025 s'ha tancat amb un balanç a la baixa de visitants francesos, que freguen els 3,7 milions amb un descens del 7%, que és més acusat entre els excursionistes, amb 313.727 entrades menys.
El que ha crescut més és l'arribada de visitants d'altres nacionalitats. Aquest grup puja un 16,6% fins a 1.087.244 persones, amb pujada de turistes del 28,9%, però amb un descens del 6,6% d'excursionistes. El nombre de visitants espanyols també augmenta, especialment entre els que van fer estada al país, que sumen 281.848, un 11,1% per sobre del registre del 2024.
Estadística destaca que el novembre es van sumar 686.096 visitants, mentre que el desembre van ser 768.866. A l'onzè mes de l'any hi van haver un total de 223.841 turistes, la majoria dels quals espanyols, mentre que es van registrar 461.255 excursionistes, dels quals més de la meitat francesos. El desembre la xifra de turistes va augmentar a 441.245, mentre que la d'excursionistes va baixar fins als 327.621.
En els dos darrers mesos de l'any, les compres van ser el motiu pel qual la majoria dels visitants van venir a Andorra, seguit de anar a la natura i el benestar. La pernoctació mitjana va ser d'unes 3 nits, i la gran majoria dels turistes ho va fer en hotels de quatre estrelles. Andorra la Vella i Escaldes lideren les pernoctacions per zona d'allotjament.
Canvi en la metodologia
Estadística ha aplicat una revisió metodològica en el càlcul del nombre de visitants amb l’objectiu de millorar la precisió de les estimacions. Des del gener del 2025, el recompte s’ha fet utilitzant exclusivament els senyals actius de telèfons mòbils intel·ligents facilitats per Andorra Telecom, i s’ha prescindit dels senyals M2M (Machine to Machine) que fins al desembre del 2024 també s’incloïen en el càlcul.
L'ajust ha fet recalcular les estadístiques dels anys 2022, 2023, i 2024, que s'han ajustat a la baixa. El 2022 ha caigut un 3,7%; el 2023 un 4,6%; i el 2024 un 5,4%.