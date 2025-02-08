Estadística
Andorra rep 4,2 milions de vehicles el 2025, un 2,8% menys que l’any anterior
Les entrades van baixar un 6,1% al desembre, amb caiguda de turismes i fort augment dels pesants
El nombre de vehicles que han accedit a Andorra durant el 2025 han baixat un 2,8% en arribar a 4.202.545 pels 4.321.664 vehicles que van entrar al país durant el 2024, segons Estadística. El desembre també tanca amb un descens, amb un total de 362.854 vehicles registrats, un 6,1% menys en comparació amb els 386.435 del mateix mes de l’any anterior.
L'informe indica que la reducció de l'entrada de vehicles s’ha concentrat principalment en els turismes, que han experimentat una baixada del 8% al desembre. En canvi, els vehicles pesants han registrat un increment del 75,4% en el mateix període.
Per procedència, els turismes provinents d’Espanya han disminuït un 8,1%, mentre que els provinents de França ho han fet en un 7,8%. En sentit contrari, el nombre de vehicles pesants ha augmentat considerablement tant per la frontera hispanoandorrana, amb una pujada del 60,4% com per la francoandorrana, amb un augment del 367,5%. Aquest increment s’explica pel canvi en la metodologia de càlcul dels vehicles pesants aplicat a partir de maig del 2025.
