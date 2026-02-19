MESURES D'URGÈNCIA
El comú injectarà 1,5 milions en ajudes directes al comerç del Pas
Es pagarà com a màxim 10.000 euros per titular de negoci, xifra que en cap cas podrà equivaldre a més del 25% de les pèrdues acumulades
El comú d’Encamp va aprovar ahir per unanimitat un paquet d’ajudes de dos milions d’euros per als comerciants del Pas de la Casa. Les mesures s’adrecen específicament als negocis més afectats per l’esllavissada a la carretera RN20 i inclouen poc més d’un milió i mig d’euros en ajudes directes, així com una partida de 320.000 euros per finançar bonificacions d’impostos i taxes i una altra de 120.000 euros per pagar el cost –repartit amb el Govern– del transport en autobús gratuït entre l’Ospitalet i el Pas de la Casa.
Pedro García
“[...] el comú no pot quedar immòbil davant una situació que posa en risc l’economia del Pas”
Els comerciants podran sol·licitar les ajudes a partir del dimecres de la setmana vinent. El comú pagarà com a màxim 10.000 euros per titular del negoci, xifra que en cap cas podrà equivaldre a més del 25% de les pèrdues acumulades des de l’1 de desembre del 2025, calculades sobre la rendibilitat econòmica de l’operativa de l’empresa. Només podran accedir a les ajudes els comerços al detall, els serveis de restauració i begudes, els allotjaments, les botigues de lloguer d’articles d’oci i esport i les de recanvis i accessoris de vehicles.
El pagament de l’impost i la taxa bonificats s’ajorna del juny a l’octubre
Pel que fa a l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, així com la taxa d’higiene pública, es bonificaran en un percentatge del 50% si el descens de la facturació oscil·la entre el 25 i el 50%, o bé en el 100% si la caiguda d’ingressos és superior al 50%. A part d’aplicar-hi les bonificacions corresponents, la liquidació de l’impost de radicació i la taxa d’higiene, prevista per al juny, s’ajornarà de l’1 al 15 d’octubre.
Víctor González
La cònsol major, Laura Mas, va assenyalar que “cap mesura” no pot “substituir el flux natural de visitants, però també tenim clar que el comú no pot quedar immòbil davant una situació que posa en risc l’economia del Pas de la Casa”. Mas va qualificar el paquet de mesures de resposta “responsable, proporcional i executiva” a la crisi provocada per l’esllavissada.
La consellera de la minoria, Marta Pujol, va considerar encertada la iniciativa comunal, però també va reclamar una campanya d’àmbit nacional per incentivar el turisme interior al Pas, amb descomptes per comprar als comerços.