ESTADÍSTICA
La població supera els 89.000 habitants a principis del 2026
La població resident al país va situar‑se en 89.165 persones el 31 de gener del 2026, fet que representa un increment del 2,1 % (1.862 habitants més) respecte a les xifres de gener del 2025, segons les dades publicades pel departament d’Estadística.
Aquest creixement continua la tendència positiva dels darrers anys i està liderat pel col·lectiu de persones amb altres nacionalitats, que ha registrat un augment destacat de 1.067 residents, un 7,3 % més que l’any anterior. Entre les nacionalitats que més han crescut hi ha les comunitats de Colòmbia, Perú i Argentina, amb 308, 182 i 129 persones més, respectivament, durant el darrer any.
Pel que fa a la població de nacionalitat andorrana, aquesta ha crescut en 364 persones (un 0,9 % més), mentre que les comunitats espanyola i francesa també han augmentat lleugerament. En canvi, la població amb nacionalitat portuguesa ha registrat una disminució respecte al mateix període anterior.
La distribució territorial del creixement mostra que les parròquies de Canillo, Escaldes‑Engordany, Encamp, la Massana i Andorra la Vella han registrat increments de població per sobre de la mitjana, mentre que Sant Julià de Lòria ha experimentat el creixement més moderat.
Pel que fa a l’estructura per edats, la major part de la població (73,4 %) es troba en el tram d’entre 15 i 64 anys, mentre que el grup d’edat menor de quinze anys representa un 10,7 % i les persones de seixanta-cinc anys o més un 15,9 % del total.
D’altra banda, les xifres del cens comunal, que inclouen també persones no resident habituals, elevaven la població inscrita a 94.222 persones el 31 de gener de 2026, amb un increment de l’1,3 % respecte a la mateixa data de l’any anterior.
