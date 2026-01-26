Estadística
Andorra supera els 89.000 habitants
El grup corresponent a altres nacionalitats ha augmentat en 1.164 residents
La població resident al Principat d’Andorra ha arribat a 89.058 persones a data 31 de desembre del 2025, segons les darreres dades publicades pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un augment de 1.961 residents, un 2,3% per sobre del total del mateix mes del 2024, consolidant la tendència de creixement demogràfic dels últims anys.
NACIONAL
Andorra frega els 89.000 habitants
Redacció
L’increment no ha estat uniforme arreu del país. Canillo ha estat la parròquia que ha experimentat un creixement més destacat, amb 439 nous residents, cosa que suposa un augment del 7,3%. També han crescut de manera significativa Escaldes-Engordany, amb 367 persones més (un 2,3% d’augment), Encamp, amb 320 residents (un 2,4% més) i la Massana, amb 311 nous residents (un 2,6%). Andorra la Vella ha incrementat la seva població en 261 persones, equivalent a un augment de l’1,1%, i Ordino ha registrat 134 nous residents, fet que representa un 2,4% més. Sant Julià de Lòria és la parròquia que ha crescut menys, amb un increment de 129 persones, equivalent a l’1,3%.
Estadística detalla que per nacionalitats, el grup amb més creixement ha estat el de persones amb altres nacionalitats, que ha augmentat en 1.164 residents, que suposa un 8% més. El nombre d'espanyols s'ha incrementat en 314 persones (+1,5%), amb 21.013 en total; els andorrans sumen 345 habitants més, un 0,9% de creixement per arribar a 39.815. L’augment de la població de nacionalitat francesa és del 6,2% que afegeix 239 nous residents i eleva el total a 4.113. En canvi, la població portuguesa ha disminuït en 101 persones, un 1,2% menys, que segueix la tendència a la baixa dels darrers mesos i deixa el global en 8.428. El col·lectiu altres nacionalitats s'enfila fins a 15.698 persones.