Des del 2019, la població lusa ha descendit notablement dels 9.212 habitants als 8.428
El vincle històric entre Andorra i Portugal i, sobretot, entre les seves comunitats, viu un moment de retrocés poblacional. Segons les darreres dades estadístiques, la població portuguesa resident al Principat ha experimentat una caiguda al voltant del 10% des del 2019, quan hi estaven comptabilitzats de manera oficial 9.212 habitants. Actualment, aquesta xifra és de 8.428, segons les dades de 2025.
José Manuel da Silva, excònsol honorari de Portugal al país, va remetre aquesta situació a “les dificultats actuals en matèria d’habitatge” existents a Andorra. Segons da Silva, molts dels primers compatriotes que van decidir establir-se al Principat veuen com, amb l’arribada de la jubilació i amb el cost de vida en augment constant, un retorn a Portugal suposa poder viure sense tantes exigències econòmiques. A més, a això cal sumar-hi les polítiques de retorn que el Govern portuguès ha implementat per fomentar la tornada dels seus nacionals.
“La situació a Andorra és més complicada i Portugal ha superat el pitjor de la crisi”
Maria Jesús Lluelles, doctora en geografia, també va coincidir en l’anàlisi. Com va assegurar, “la situació a Andorra és més complicada que abans i Portugal ha superat el pitjor de la crisi”. Segons Lluelles, les primeres grans arribades es van produir a la dècada dels 70, amb la pèrdua de les colònies. Segons les dades del Govern, l’any 1968 només es comptabilitzaven 27 portuguesos, mentre que el 1975 aquesta xifra augmenta a 87, just abans d’experimentar la primera gran arribada. Cinc anys després, el 1980, la comunitat ja comptava amb 1.092 habitants i el 2007 va assolir el pic, amb 13.519 residents. Molts d’aquests primers residents van arribar per treballar en sectors com la construcció, però com va apuntar da Silva, “aquest concepte que els portuguesos només venien a treballar a les obres o a la neteja ha canviat”. Segons da Silva, actualment hi ha uns 300 empresaris lusitans treballant en el món de la restauració, i va posar èmfasi en la diversificació professional de la comunitat.
El que segueix intacte és el vincle de germanor entre les dues comunitats, que segons da Silva, “és perfecte”. L’excònsol va manifestar que, al seu parer, sempre ha reconegut el Principat “com casa seva” i va destacar la ràpida adaptació dels residents als costums del país i l’enfortiment d’uns vincles “que fa més de 40 anys que perduren amb un poble germà”.
Víctor González