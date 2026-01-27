IMMIGRACIÓ
Els residents sud-americans fan augmentar la població
La població resident al Principat va arribar a 89.058 persones el desembre passat, segons les darreres dades que va publicar el departament d’Estadística ahir. Aquesta xifra representa un augment de 1.961 residents, un 2,3% per sobre del total del mateix mes del 2024, i la tendència de creixement demogràfic s’ha consolidat.
El col·lectiu sud-americà dispara la població fins als 88.406 residents
Redacció
Estadística va detallar que els sud-americans són la població que més va créixer, amb 1.164 residents, que significa un 8% més. En concret, la majoria van venir de països com l’Argentina, el Perú i Colòmbia. El nombre d’andorrans va pujar en 345 habitants, els espanyols en 314 i els francesos en 239. En canvi, els portuguesos va disminuir en 101 persones.