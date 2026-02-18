Polèmica
Espot diu que el Carnestoltes d’Encamp "va ser un error"
L’ambaixadora d’Andorra a França es va reunir amb l’encarregat de negocis de l’ambaixada d’Israel per explicar els fets
El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que el Carnestoltes d'Encamp "va ser un error" i ha assegurat que el Govern dona per tancada la polèmica generada arran de la representació del rei Carnestoltes que va suscitar crítiques per una possible connotació antisemita vinculada a Israel.
Espot ha explicat que aquest dimarts es va celebrar una trobada entre l’ambaixadora d’Andorra a França i l’encarregat de negocis de l’ambaixada d’Israel. per explicar els fets. Durant la reunió, segons Espot, la representant andorrana va traslladar que el Govern es desmarca de les manifestacions o actuacions que van originar la controvèrsia. "La nostra ambaixadora va tenir ocasió de dir que nosaltres ens dessolidaritzàvem d'aquestes manifestacions o actuacions que s'havien fet per part de la comissió de festes", ha articulat Espot.
Durant la trobada també es va intentar contextualitzar els fets. En aquest sentit, el mandatari ha remarcat la rectificació feta per la comissió de festes, pel qual es va aclarir que la representació no feia referència al col·lectiu jueu, sinó a una persona en concret. "La representació del Carnestoltes no representava una persona jueva, ni tan sols un ciutadà israelià sinó que representava una determinada persona que ostenta una responsabilitat política, en concret el primer ministre, tot i que evidentment tal com es va il·lustrar podia donar lloc a confusió", ha esmentat Espot.
NACIONAL
La bola de neu arriba a Israel
Àlex Ripoll
El cap de Govern ha volgut deixar clar que l'executiu condemna qualsevol acció antisemita. "El govern d'Andorra condemna qualsevol acte que es pugui fer aquí i arreu que es pugui considerar un acte propi d'una actitud antisemitisme racista o que vagi en contra d'una religió d'un poble", ha asseverat Espot. En aquest sentit, el cap de Govern ha esmentat que la representació no era una representació d'un jueu o d'un nacional israelià. "Jo crec que va quedar esvaït qualsevol dubte sobre una pretesa actuació antisemita, a partir d'aquí crec que evidentment hauríem d'anar donant la polèmica per tancada", ha afirmat el polític.
PARRÒQUIES
Indignació de la comunitat jueva per la figura del rei Carnestoltes
Redacció
Espot ha relatat que té constància que la comissió de festes d'Encamp té previst fer una altra acció comunicativa "encara més explicativa i encara més il·lustrativa i contextualitzadora de les actuacions que van esdevenir-se i evidentment tal com es va representar aquell Carnestoltes va ser un error perquè ha generat la polèmica que ha generat i ha donat lloc a confusions i a dubtes", ha precisat Espot.