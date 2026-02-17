Sàtira de Netanyahu durant el Carnestoltes
El síndic defensa l’actuació de la comissió de festes d’Encamp i entén el malestar per la imatge del Carnestoltes
Ensenyat remarca que amb les explicacions donades queda clar que no hi havia voluntat d’atacar al poble jueu
El síndic general, Carles Ensenyat, ha fet una crida a rebaixar la polèmica generada arran de la figura amb una estrella de David exhibida durant el Carnestoltes d’Encamp, i ha assegurat que les explicacions de la comissió de festes “són més que suficients” per entendre que no hi havia voluntat d’atacar la comunitat jueva.
Ensenyat ha reconegut en declaracions al Diari que la imatge podia generar malestar si es veia fora de context, especialment en l’àmbit internacional, però ha remarcat que la intenció era fer sàtira política i no pas una burla religiosa o identitària. Segons ha recordat, des del 2003 és habitual que durant el Carnestoltes es representin figures polítiques de tota mena i ideologia. En aquest cas, ha explicat, la caricatura feia referència al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, seguint la tradició satírica de la festa. “S’ha fet sàtira d’un polític, igual que s’ha fet d’altres polítics andorrans en anys anteriors”, ha indicat.
El síndic ha destacat que la comissió de festes va reaccionar ràpidament i va donar explicacions públiques poc després de la penjada, fet que, al seu entendre, hauria de permetre “donar per tancada la polèmica”.
Ensenyat també ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a la comunitat jueva, assegurant que “no s’atacava la seva fe ni el seu poble” i reiterant el suport institucional perquè no se sentin assenyalats.
Finalment, ha advertit que la difusió d’imatges fora d’Andorra pot generar interpretacions errònies, tal com ha passat en diversos mitjans internacionals que “no tenen el context de què significa el Carnestoltes”. En aquest sentit, ha reiterat que a Andorra “cal ser prou assenyats per situar els fets dins el context que toca”, ha conclòs, tot defensant que la comissió “ha fet bona feina i no hi havia mala fe”.