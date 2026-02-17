Polèmica
La comunitat jueva reclama "disculpes públiques" al comú d'Encamp per la figura del rei carnestoltes
Isaac Benchluch, president de l'Associació Cultural Israelita de les Valls d'Andorra (ACIV) considera que es tracta "d'un insult gravíssim envers un poble, una religió i una nació"
La comunitat jueva d'Andorra reclama en un comunicat "el suport i les disculpes formals i públiques" per part del comú d'Encamp i de la comissió de festes "que ha organitzat aquesta vergonyosa funció", tal com han explicat al Diari.
Isaac Benchluch, president de l'Associació Cultural Israelita de les Valls d'Andorra (ACIV) considera que es tracta "d'un insult gravíssim envers un poble, una religió i una nació que ha patit molt durant tota la seva existència" i fan èmfasi en què "és una apologia antisemita que no podem permetre i que hem de condemnar i erradicar per sempre".
El president de l'associació, Isaac Benchluch, afirma en el comunicat que "sento vergonya i tristor del meu país [Andorra]" i considera que actes com aquests "perpetrats per ignorants i inconscients, no representen la població andorrana ni ens representarà mai".