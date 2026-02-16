Polèmica
La Comissió de Festes d'Encamp defensa l’esquetx de Carnaval i nega cap ofensa a la comunitat jueva
L’organització lamenta la interpretació de l’esquetx i reitera el seu respecte envers totes les comunitats
La Comissió de Festes d'Encamp ha sortit al pas del malestar expressat per la comunitat jueva d'Andorra arran d’un dels esquetxos representats durant la celebració de Carnaval el passat dissabte 14 de febrer, en què, a través de la figura del rei Carnestoltes, es feia referència a la situació bèl·lica entre Israel i Palestina i al president israelià, Benjamin Netanyahu.
En un comunicat, l’organització ha aclarit que la representació s’emmarca en la tradició satírica pròpia del Carnaval, que històricament ha utilitzat personatges simbòlics i recursos teatrals —com la penjada del Carnestoltes— per fer crítica social i política en clau d’humor. Segons la Comissió, l’actuació pretenia fer una crítica a una situació política i a un dirigent concret, i en cap cas anava dirigida contra cap religió ni contra cap poble.
El col·lectiu ha volgut expressar el seu “màxim respecte envers qualsevol religió, poble, nació o Estat del món” i ha lamentat que la representació hagi pogut ser interpretada com una ofensa. Així mateix, ha remarcat que les fotografies difoses corresponen exclusivament a l’àmbit de la representació teatral i no responen a cap posicionament institucional.