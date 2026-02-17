Encamp
La polèmica pel rei carnestoltes arriba a Israel
Mitjans com 'The Times of Israel' o 'Ynet' s'han fet ressò de l'acte
La polèmica pel rei carnestoltes del Carnaval d'Encamp ha arribat a Israel. Diversos mitjans del país de l'Orient Mitjà, com The Times of Israel o JDN s'han fet ressò de l'acte, tractant-lo "d'antisemitisme". El mitjà Ynet, que ha xifrat en 160 les persones jueves al Principat, ha estat el que ha aprofundit més en el tema, entrevistant a Esther Pujol, membre de la comunitat jueva d'Andorra. "Això és molt greu. Encara no hem arribat a la fase de violència a Andorra, però va començar amb una figura i podria empitjorar", explica Pujol a Ynet, apuntant que diversos representants comunals estaven presents.
Ami Cohen, un altre israelià amb família a Andorra explica també a Ynet que la seva família "està molt consternada per això", i remarca que "hi ha hagut diverses manifestacions i antisemitisme en el continent, però Andorra ha estat un lloc tranquil en general".
Les xarxes socials es fan ressò de la polèmica
Les xarxes socials també s'han fet ressò de la polèmica amb el rei carnestoltes del Carnaval d'Encamp. L'afer ha arribat fins als govern dels Estats Units, on el president del grup de treball del departament de Justícia per combatre l'antisemitisme, Leo Terrell, ha piulat: "a on va a parar el món?", en referència a la penjada del rei Carnestoltes amb una bandera d'Israel a la cara.
Un compte que denuncia l'antisemitisme arreu del món també ha fet una piulada explicant els fets i mencionant que "això creua tots els límits i s'ha d'aturar abans que es reemplaci el maniquí per una persona real".
