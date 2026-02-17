CARNESTOLTES
Govern veu bé l'explicació d'Encamp i demana equilibri entre llibertat d'expressió i sàtira
L'Executiu diu que no ha rebut cap queixa formal, però que estan seguint de prop els esdeveniments
El Govern d'Andorra afirma que "si bé no ha rebut cap queixa formal" sobre els actes del Carnaval d'Encamp, "sí que ha rebut el malestar de la comunitat jueva i així ho vam traslladar al comú d'Encamp".
L'Executiu remarca que han seguit de prop els esdeveniments, "i veiem amb bons ulls l'aclariment realitzat per la Comissió de festes d'Encamp". Així i tot, sostenen que, "malgrat el context satíric del Carnaval, cal trobar el just equilibri entre la llibertat d'expressió i evitar caure en expressions ofensives cap a col·lectius de qualsevol tipus", segons han destacat.