Allau de trucades pel xec de combustible al Pas de la Casa
Les benzineres i l’Oficina de Turisme de la localitat encara no saben com i quan entrarà en vigor el val de 30 euros anunciat pel Govern
El Govern va anunciar, dimecres passat, la primera bateria de mesures per combatre les afectacions econòmiques que el tall a l’RN-20 està provocant sobre el teixit empresarial del Pas de la Casa. Una d’aquestes mesures, presentada pel ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va ser l’anunci d’un xec setmanal de descompte de 30 euros per a la recàrrega de combustible dels vehicles provinents dels departaments de la regió d’Occitània. Torres va declarar que, “a priori, es farà un reglament d’aplicació per saber on s’ha de recollir. Molt probablement serà a l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa”. Tot i l’anunci, l’Oficina encara no disposa d’aquest protocol i diverses benzineres van explicar que molts usuaris francesos truquen i s’apropen per demanar informació, però que no els poden donar resposta.
Els botiguers demanen més ajudes
El procediment encara no està en funcionament i l'Oficina no té cap previsió
Segons les fonts consultades, divendres, durant la reunió del Consell Econòmic i Social, la qüestió es va posar sobre la taula, però el procediment per regular l’ajut encara no està en funcionament i des de l’Oficina van assegurar que no tenen constància de quan es començarà a aplicar el xec ni quin procediment hauran de seguir per validar la procedència dels vehicles. Les benzineres també expliquen una situació semblant. Tampoc han rebut cap comunicació oficial i estan a l’espera de més informació tot i l’allau de trucades i visites de clients francesos que demanen pel xec. Esperen que, després del cap de setmana i la jornada festiva d’ahir, la qüestió es desbloquegi durant els propers dies i es doni més claredat sobre el funcionament d’un val que, segons els comerciants, també hauria de servir per fer compres.