CRISI AL PAS DE LA CASA
Xavier Espot descarta aixecar les restriccions a la venda de tabac
Recorda que cal mantenir bones relacions amb França per afrontar la crisi
El tall de l’RN-20 i la difícil situació en què ha deixat el teixit empresarial del Pas van portar els comerciants del tabac a plantejar la possibilitat d’aixecar algunes de les restriccions que el Govern havia imposat en la lluita contra el contraban, com ara les limitacions horàries de venda o la suspensió de noves llicències. Una opció que el cap de Govern, Xavier Espot, va descartar de manera categòrica durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d’ahir.
“Les mesures antitabac no estan pensades per dificultar l’activitat econòmica del Pas”
Espot va recordar que les mesures anticontaban “no estan pensades per dificultar l’activitat econòmica del Pas”, sinó que responen a la necessitat de frenar el tràfic il·lícit de tabac. Així, tenen una finalitat completament diferent de les mesures de suport econòmic anunciades pel Govern arran de l’afectació provocada pel tall de la carretera francesa.
El cap de l’executiu es va mostrar contundent i va advertir que “no pot ser que per situacions com la que s’està vivint a França es flexibilitzin mesures estructurals”, ja que fer-ho “enviaria un missatge molt contraproduent pel que fa a les nostres relacions diplomàtiques amb França”. Espot va insistir que, en el context actual, mantenir una bona relació de veïnatge amb el país veí és “més essencial que mai” per gestionar les conseqüències de la interrupció viària, recordant que França està fent una despesa econòmica “ingent” per restablir la circulació. A més, va advertir que aixecar les restriccions i facilitar novament l’activitat dels contrabandistes tindria efectes negatius a llarg termini, tant per a Andorra com per a França.
“No pot ser que per situacions com l’actual es flexibilitzin mesures estructurals”
No hi haurà ERTO
D’altra banda, el cap de Govern també es va referir a la possibilitat d’aplicar expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per fer front a l’impacte econòmic de la situació. Tot i admetre que aquesta opció es va poder valorar inicialment, va assegurar que ara mateix no es preveu.
“L’objectiu és mantenir els llocs de treball”, va afirmar, tot remarcant que “la situació no és comparable a la crisi de la covid”. Segons el cap de Govern, activar l’ERTO en aquest context “seria passar-se de frenada” i, a més, podria acabar sent “contraproduent a mitjà termini”, tant per la complexitat d’aplicar-los com per l’efecte que tindrien sobre el teixit econòmic.