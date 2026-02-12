Mobilitat
França tanca l'accés a Andorra des de divendres a diumenge per previsió de mal temps
Prohibits els vehicles pesants i previst el tancament d’accessos a la RN320 i la RN22, inclòs el Pas de la Casa
La Direcció Interregional de Carreteres del Sud-oest de França (DIRSO) ha anunciat restriccions de trànsit a diverses vies d’accés a Andorra davant la previsió meteorològica adversa per a aquest cap de setmana. Les mesures afectaran especialment els vehicles pesants i alguns trams clau de la xarxa viària que connecta amb el Principat.
En concret, quedarà prohibit el trànsit de vehicles pesants de més de 19 tones des de divendres 13 de febrer a les 21.00 hores fins a dilluns 16 de febrer a les 20.00 hores a les carreteres RN20, RN320 i RN22, en el tram comprès entre Foix i Ur, inclòs l’accés a Andorra.
A més, es preveu el tancament total de la RN320, des del coll de Puymorens fins a La Croisade, per a tots els vehicles, inclosos els busos, des de divendres a les 21.00 hores fins diumenge 15 de febrer a les 8.00 hores. També quedaran tancades la RN320 i la RN22 (66), que dona accés al Pas de la Casa, en la mateixa franja horària. Les autoritats franceses recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i consultar l’estat de les carreteres abans de viatjar.