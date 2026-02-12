Conseqüències de l'esllavissada
Govern afirma que la pèrdua de llocs de treball als negocis del Pas "no serà significativa"
L'EFA i la CEA asseguran que encara és massa d'hora per saber l'afectació del tall
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat en relació amb l’impacte del tall de la carretera RN20 i ha assegurat que el Govern d'Andorra no preveu una pèrdua significativa de llocs de treball a conseqüència d’aquesta situació. Tot i reconèixer que l’afectació econòmica és “evident”, ha remarcat que les mesures adoptades tenen com a prioritat preservar l’ocupació i garantir la continuïtat de l’activitat empresarial.
Lladós ha explicat que encara no es disposa d’estimacions precises sobre la davallada de l’activitat, ja que l’impacte és molt divers segons el tipus de negoci. En aquest sentit, ha detallat que les activitats que depenen de l’excursionista de dia són les que pateixen més, mentre que els establiments vinculats a visitants que s’hi estan diversos dies es veuen menys afectats. L’anàlisi, ha dit, es fa de manera contínua, amb seguiments diaris i balanços mensuals i anuals per sectors.
Malgrat aquesta afectació desigual, el ministre ha insistit que la pèrdua de llocs de treball “no serà significativa” i ha recordat que la situació coincideix amb el tram final de la temporada d’hivern, quan molts treballadors temporers ja tenien previst finalitzar la seva estada laboral al país. “El que volem és acompanyar les empreses perquè puguin superar aquests mesos sense haver de prescindir de personal”, ha subratllat.
El president de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Aristot, ha confirmat l'afectació dels negocis del Pas arran del tall, sobretot en els sectors comercials, turístics i de neu, però ha assegurat que encara és massa d'hora per fer una estimació basada en xifres. Sobre les mesures, ha assegurat que la Cambra de Comerç ha començat "a analitzar-les".
La Confederació Empresarial (CEA) també s'ha pronunciat sobre la situació al Pas. Gerard Cadena, president de la patronal, ha advertit que el tall de la RN20 tindrà un impacte econòmic rellevant al Pas de la Casa, especialment en el sector comercial, tot i que ha remarcat que la situació no és comparable a la del 2019, quan el tancament va ser total.
Cadena ha explicat que el principal perjudici recau en el comerç, ja que l’accés des de la banda de Tolosa s’allarga de manera significativa, fet que desincentiva part de l’afluència d’excursionistes. Tot i això, ha assenyalat que encara és massa aviat per quantificar l’impacte econòmic real, tant pel que fa a la facturació dels establiments com a les conseqüències indirectes sobre altres sectors com l’hostaleria o les pistes d’esquí.
Pel que fa a l’ocupació, el dirigent socialdemòcrata ha coincidit que no es pot fer, ara com ara, una estimació precisa sobre la possible pèrdua de llocs de treball o el tancament de negocis. En aquest sentit, ha apuntat que el fet que moltes empreses del Pas de la Casa formin part de grups amb activitat a altres punts del país pot ajudar a esmorteir l’impacte, mitjançant la mobilitat interna dels treballadors. “Alguns empresaris ja estan reorganitzant personal, traslladant empleats del Pas a Andorra la Vella o Escaldes mentre d’altres fan vacances”, ha explicat.
Malgrat això, Cadena ha alertat que el petit comerç és el que té menys marge de maniobra davant d’aquesta situació, ja que no disposa de les mateixes alternatives que les grans cadenes o els grups empresarials amb presència a tot el territori. Aquest col·lectiu, ha dit, és el que pot patir amb més intensitat les conseqüències del tall viari.
Sobre el pla de xoc impulsat pel Govern, Cadena ha valorat que les mesures adoptades han de ser “quirúrgiques” i adaptables a l’evolució de la situació. Ha subratllat que l’objectiu principal ha de ser mantenir l’arribada de visitants al Pas de la Casa i ha recordat que el mateix executiu ha definit aquestes accions com a evolutives, a l’espera de veure com respon el flux turístic en les pròximes setmanes.
