Economia
Lladós afirma que el model de pensions actual "no podrà ser el del futur"
Baró i Jordana han expossat davant els empresaris els dos models diferents i la falta de consens
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha valorat l'estat de la negociació per la reforma de les pensions amb duresa durant el col·loqui d'aquest matí amb l'Empresa Familiar Andorrana (EFA). Segons el ministre, el futur del manteniment de les pensions "és un problema greu i hem de garantir a les futures generacions que tinguin un model de pensions, però l'actual no podrà ser".
Els empresaris han fet pal·lesa la necessitat d'abordar, el més aviat possible, la reforma de les pensions. Diversos assistents a l'acte han transmès la preocupació del sector per la lentitud amb la qual s'està abordant la qüestió i, aprofitant la presència de Jordi Jordana, president del grup parlamentari demòcrata i membre de la comissió legislativa de les pensions, i de Pere Baró, president del PS, s'ha fet evident la gran distància entre les dues opinions que guien la negociació.
Jordana ha explicat que "el sistema de pensions fa anys que s'hauria d'haver arreglat", posant l'accent en que és un problema del qual ja se'n parlava al 2005. En la línia de les darreres declaracions del grup demòcrata, Jordana va assegurar que "s'ha de fer el pas del sistema actual al sistema de capitalització", on tots els cotitzants tinguin "una petita guardiola personal" per destinar-la a la jubilació. Segons el president del grup demòcrata, "el gran problema tècnic i social es fer el pas", assegurant que "no podem carregar el problema als joves".
Pere Baró, amb un model oposat, ha defensat que la branca de la jubilació sigui assumida de manera íntegre per la CASS i un augment dels tributs per finançar la branca sanitaria. Baró ha específicat, com ja ha fet el PS en anteriors declaracions, que la línia vermella del partit segueix sent "la privatització del model de les pensions". "Ni volem ni ens hi trobaran", ha assegurat.
L'acord, per tant, es veu llunyà pel que fa al canvi del sistema, tot i que ambdós representants han assegurat que pot haver-hi consens en un punts mínims que modfiquin aspectes com l'edat de jubilació. Per la seva banda, Jordana ha explicat que la majoria encara ha de presentar un text per reprendre les negociacions i presentar "una reforma suficient per arreglar el problema i que no el posposi només sis mesos", tot i assegurar que "aquest acord de mínims ha de ser contundent per arreglar la situació" . Sobre les responsabilitats que ha d'assumir la comissió i els diversos grups parlamentaris en l'abordatge de la qüestió, Jordana ha asseverat que, en cas que es mantingui el bloqueig actual, seran les urnes les que acabaran decidint "qui ho ha fet més o menys bé".