CONTRABAN
Els comerciants de tabac rebutgen les limitacions horàries a la venda
L’associació del sector alerta que les restriccions situaran els establiments en desavantatge respecte dels competidors catalans
Els comerciants de tabac no estan d’acord amb les limitacions horàries a la venda, tal com proposa el Govern en el pla de xoc per combatre el contraban. El president de l’associació que representa el sector, Raül Calvo, va assegurar que la mesura no ajudarà a aturar el tràfic il·lícit de tabac, ja que les bandes s’adaptaran als nous horaris per adquirir el producte. A més, alerta que la mesura pot agreujar d’una manera irreversible la competitivitat del comerç de tabac andorrà: “Ens situarà en desavantatge respecte de competidors com la Jonquera.” El que sí que aprova el sector és que s’incrementin les sancions als establiments que incompleixen la llei i que els negocis hagin de mantenir un control més estricte dels registres que fixa la llei.
La darrera modificació de la Llei de control de mercaderies sensibles, aprovada el 30 d’octubre passat pel Consell General, habilita el Govern per establir “limitacions horàries per a les operacions comercials al detall per a l’ús o el consum i per al transport de mercaderies sensibles”, sobretot “en determinades zones geogràfiques del país per motius d’ordre públic, evitar tràfics il·lícits i lluitar contra el contraban”.
En la bona direcció
En una entrevista concedida la setmana passada al programa Parlem-ne, de Diari TV, Calvo va reclamar a França “més col·laboració per controlar les xarxes” dedicades a l’activitat il·lícita. Per la seva part, l’ambaixador a Andorra del país veí del nord, Nicolas Eybalin, va afirmar ahir en declaracions a aquesta publicació que no entén el punt de vista dels comerciants de tabac del Principat. “Penso que el que haurien de fer ells és respectar la normativa andorrana”, va remarcar.
“Quan un contrabandista travessa la frontera amb cinquanta cartrons de cigarrets, i només en pot comprar cinc en efectiu, això vol dir que algun estanc no ha respectat la llei”, va insistir el diplomàtic, que fa preguntar-se “què més pot fer França” per aturar el contraban. La responsabilitat principal del problema, va argumentar, recau en els que incompleixen la llei a Andorra.
L’ambaixador de França a Andorra va expressar la satisfacció del seu govern davant les mesures anunciades per l’executiu del Principat per combatre el contraban de tabac. Tot i que va recordar que el pla encara no s’ha començat a aplicar, va subratllar que es tracta d’una “avaluació prèvia positiva” i que París està “molt satisfet” que el Govern andorrà hagi pres aquesta iniciativa, que França considerava “necessària des de fa temps”.
Segons Eybalin, les noves accions anunciades pel Govern responen a una preocupació compartida entre els dos països. “El contraban ja no és una activitat marginal o individual. Avui està controlat per xarxes criminals, sovint violentes, que poden provocar un sentiment d’inseguretat tant a França com a Andorra”, va advertir. En aquest sentit, va insistir que “és de l’interès comú dels dos països garantir que aquesta activitat estigui plenament controlada i no es desenvolupi més”.
L’ambaixador va destacar que ja existeixen canals de cooperació estreta entre la gendarmeria francesa, la policia andorrana i la guàrdia civil espanyola, però va afegir que “calia fer un pas més” per reforçar la vigilància i la coordinació. “Pensem que el missatge ha estat entès pel Govern andorrà”, va afirmar amb satisfacció.
Eybalin va posar com a exemple els efectes negatius que el contraban genera a França, no tan sols en l’àmbit econòmic, sinó també “en matèria de salut pública, seguretat ciutadana i fins i tot d’accidents de trànsit”. I va recordar un cas que va passar fa dos anys, quan dues joves franceses van morir atropellades per un contrabandista que conduïa a molta velocitat després d’haver comprat tabac a Andorra. “Aquest tipus de tragèdies demostren que no es tracta d’un fenomen inofensiu”, va concloure.
