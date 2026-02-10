Habitatge
13 persones es beneficiaran d'ajuts de compra del primer habitatge
La ministra Marsol ha defensat que un 75% de les adquisicions immobiliàries formalitzades corresponen a residents al país
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat que hi ha 13 persones que han demanat entrar al programa de compra del primer habitatge i que són favorables. La mitjana de preu dels habitatges adquirits a través d’aquest programa se situa entorn dels 400.000 euros. La ministra recalcat que el Govern està treballant per solucionar els problemes d'accés a l'habitatge i ha afirmat que “són mesures que estem adoptant en aquest sentit per fer més oferta o perquè la gent del país, els residents, tinguin més possibilitats d'accedir”, ha declarat en l'acte del projecte Tàndem a Aixovall.
La ministra ha defensat que el perfil majoritari del comprador d’habitatge a Andorra continua sent el de resident al país, una dada que ha qualificat de “positiva”. Marsol ha fet aquestes valoracions arran de la publicació de l’estadística anual de transaccions immobiliàries ahir.
NACIONAL
Una hipoteca de 411.000 euros
Dolors Moreno
Conxita Marsol ha dit que, un 75% de les adquisicions immobiliàries formalitzades corresponen a residents al país. En xifres absolutes, de les prop de 6.000 transmissions de béns immobles registrades, unes 4.000 han estat efectuades per persones residents. Marsol ha insistit que es tracta de dades “objectives i contrastades”, elaborades a partir de les escriptures formalitzades davant notari durant el 2025, i no pas de portals immobiliaris o estimacions del sector. “Vol dir que l’economia funciona i que el país tira endavant”, ha explicat.
NACIONAL
Una de cada quatre compres immobiliàries és de no residents
Redacció
Pel que fa a l’evolució dels preus, la ministra ha assenyalat que, si s’analitza el conjunt del mercat immobiliari, al Principat s’ha produït una davallada global del 6%. En el cas concret dels pisos, però, l’increment se situa al voltant del 8%, una xifra que ha comparat amb la mitjana espanyola, situada al 9,5% i en algunes regions arriba fins al 16%.