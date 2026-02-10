Educació
La desena edició del Tàndem consolida la connexió entre formació professional, empresa i innovació
la iniciativa ha comptat amb la participació de 71 joves innovadors
El programa Tàndem ha celebrat avui la final de la desena edició, confirmant-se com un projecte plenament consolidat dins l’ecosistema educatiu i empresarial d'Andorra. Enguany, la iniciativa ha comptat amb la participació de 71 joves innovadors, que han treballat durant mesos en reptes reals plantejats per tres empreses: Klöckner Medical Group, Universitat Carlemany i Setup365.
El projecte, impulsat pel Centre de Formació Professional d’Aixovall amb el suport d’Andorra Business i del Govern d'Andorra, ha incorporat cinc noves branques formatives i ha posat l’accent en la innovació aplicada, la creativitat i la connexió directa amb el món laboral. Els reptes han abordat qüestions com la integració de nous treballadors, la creació de comunitat en entorns educatius digitals i la millora de la primera experiència dels joves a l’esquí mitjançant la gamificació.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat durant l’acte que el Tàndem “és un projecte molt consolidat, que demostra que el talent jove d’Andorra existeix i que cal donar-li oportunitats”. Marsol ha subratllat que, al llarg de les deu edicions, hi han participat prop de 700 alumnes, més d’un centenar de docents i una trentena d’empreses, fet que permet “treure la innovació de l’aula i portar-la a la realitat empresarial”. Segons la ministra, el programa encaixa plenament amb el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica, basat en “el valor afegit, la innovació i el talent”.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha fet una valoració “molt positiva” del programa i ha remarcat que un dels seus grans punts forts és “la capacitat de connectar professors i estudiants amb el món de l’empresa, oferint una aproximació pedagògica integral”. Baró ha afegit que el Tàndem és “un projecte pedagògic i empresarial molt consolidat” i ha avançat que el Govern treballa per estendre la cultura emprenedora a través d’una futura xarxa d’escoles emprenedores.
Tant el Govern com Andorra Business han reiterat la voluntat de continuar donant suport al Tàndem com a eina clau per reforçar la formació professional i impulsar la innovació al país.